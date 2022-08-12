Будущие студенты ждут новости о приеме в университет Фото: Владлена ТЕРЯЕВА

Завершается приемная кампания вузов Хабаровска. 9 августа все учебные заведения должны были опубликовать приказы о зачислении студентов, которые поступают по результатам ЕГЭ. «КП» - Хабаровск» узнала, на какие направления пошли абитуриенты в 2022 году.

ТОГУ

Большую популярность среди вчерашних школьников, как ни странно, приобрело строительство. На данную специальность в рамках приема подали заявления 85 человек на бюджетные места и пять абитуриентов на платную основу. Вторую строчку рейтинга поделили сразу несколько направлений подготовки. С популяризацией области и всевозможными льготами от государства более 50 человек изъявили желание обучаться на инфокоммуникационных технологиях, чтобы стать востребованными программистами. В смежных отраслях, таких как информационная безопасность, будут обучаться еще не менее 100 человек.

- Приказы уже выпущены. Абитуриенты могут ознакомиться с ними в личном кабинете или в здании университета, - рассказали «КП» - Хабаровск» в приемной комиссии Тихоокеанского государственного университета.

По-прежнему высокий интерес со стороны поступающих вызывают сфера управления и экономика, куда в общей сложности подали документы около 140 человек. Стать профессиональными журналистами изъявили желание в этом году 25 человек. Такое же количество абитуриентов начнет обучаться по направлению «Реклама и связи с общественностью».

Интерес к иностранным языкам проявили 75 человек. Будущие лингвисты будут изучать сразу два языка - английский и восточный язык на выбор. Университет в 2022 году принял большое количество заявлений от будущих педагогов. Они будут получать образование по двум профилям подготовки. В общей сложности Хабаровский край через четыре года пополнят более 200 педагогов.

По всем направлениям и формам обучения, включая иностранных студентов, грызть гранит науки и получать новые знания в ТОГУ с сентября начнут почти три тысячи студентов.

ХГУЭП

Хабаровский государственный университет экономики и права также опубликовал приказы на зачисление и ожидает согласия абитуриентов на зачисление. По многим направлениям абитуриенты уже подали оригиналы документов и с нетерпением ждут сентября.

На сегодняшний день известно, что 24 человека зачислили на направление организации в индустрии питания. На экономический факультет было подано аж 532 заявления. 11 человек уже зачислены на бюджет направления «Финансы и кредит», а 15 человек собираются учиться на договорной основе. На мировой экономике и международном бизнесе в приказе указан пока один поступивший, хотя ожидается, что факультет примет 58 студентов.

На менеджмент зачислены 23 абитуриента на бюджетной основе. По данному направлению предусмотрено еще 53 места на договорной основе. Это второе по популярности направление в университете.

Два человека в особом порядке зачислены на факультет прикладной информатики. В 2022 году конкурс составил четыре человека на место. Ожидается, что с сентября начнут обучение 35 студентов.

Очень популярным в ХГУЭП стало направление рекламы и связи с общественностью. На шесть бюджетных мест было подано сразу 147 заявлений. Четыре человека уже узнали о зачислении на бюджет. Еще 52 абитуриента могут начать обучение на платной основе. Всего на очную форму обучения предполагается набор 450 студентов.

ДВГУПС

В Дальневосточном государственном университете путей сообщения почти 600 человек уже знают, что будут учиться на выбранных направлениях. Так, 15 абитуриентов зачислены на направление эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов. Машинистами через несколько лет станут 34 человека.

Обучаться транспортным процессам, таким как логистика, уже точно будут 23 человека. Программистами различных направлений станут 104 человека. Более 100 абитуриентов зачислены по различным направлениям строительства. Энергетиками станут 72 человека.

В социально-гуманитарных направлениях меньше заинтересованных абитуриентов. В области сервиса и туризма зачислено в университет по семь человек. 20 человек станут профессиональными организаторами и управленцами на воздушном транспорте.

РАНХиГС

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ ожидает в этом году 510 первокурсников. При этом количество поданных заявлений на различные направления в несколько раз превышает количество мест.

На направление государственного и муниципального управления приказом уже зачислены 26 абитуриентов. 22 человека зачислены приказом на программу управления проектами факультета менеджмента. На правовое обеспечение национальной безопасности на сегодняшний день зачислено девять человек.

Обучаться на направлении социального страхования и пенсионного обеспечения уже точно будут 15 абитуриентов, которые подали заявление о согласии на зачисление. 22 человека стали студентами экономического факультета по программе «Финансы и кредит». Четыре абитуриента зачислены на экономическую безопасность и 17 - на юриспруденцию.

Академия продлила прием заявлений на зачисление для тех абитуриентов, которые планируют обучаться на платной основе, до 24 августа. Именно поэтому точное число студентов РАНХиГС станет известно позднее

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