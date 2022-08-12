Пункт назначения: мужчина выехал в село и пропал на несколько дней в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водитель грузовика-топливозаправщика еще 8 августа выехал из села Нелькан в Аян Хабаровского края, но до места так и не добрался. Тревогу забили в администрации Аяно-Майского района. Глава обратился к спасателям, чтобы те помогли в поисках пропавшего водителя.

Именно в эти дни в регионе прошли серьезные осадки. Сильные ливни не только размыли проселочные дороги, но и переполнили реку Берендя, которая вышла из берегов. Местные жители знают, что в таких случаях добраться на машинах просто невозможно.

Утром 12 августа на поиски мужчины отправился вертолет Ми-8 хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Он находится на дежурстве в районе для помощи в тушении лесных пожаров. Экипаж быстро обнаружил пропавшего и застрявший в разлившейся реке автомобиль. Спасатели приземлились недалеко от места происшествия и смогли пообщаться с пленником прошедшей непогоды.

- У мужчины все хорошо. Спасатели МЧС передали заранее запасенные продукты питания, питьевую воду и предметы первой необходимости. Ему предлагали эвакуироваться, но он отказался от такой помощи, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Потворова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Также, по словам представителя ведомства, одной из причин отказа от эвакуации стало улучшение погоды. Вода в реке начала падать, а со стороны Аяна уже подошла техника высокой проходимости и люди, которые помогут вытащить застрявший топливозаправщик сразу, как только позволят условия.

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