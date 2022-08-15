Хотел выплатить кредит: участника банды налетчиков на ювелирный магазин отправили под суд

Ущерб магазину грабители нанесли в несколько миллионов Фото: УМВД России по городу Хабаровску

В Хабаровске отправили под суд налетчика на ювелирный магазин. Парень полтора года скрывался от полиции во Владивостоке, но в итоге все же был пойман.

Напомним, молодой человек и двое его подельников стали организаторами громкого ограбления «ювелирки» 10 июня 2020 года. Тогда двое из них в масках и рабочей одежде ворвались в торговый центр «ЭВР» и вынесли оттуда драгоценности, а третий ждал в машине. Троица быстро поделила добычу и разбежалась в разные стороны.

- Преступники не были вооружены, они делали ставку на скорость. Войдя в салон под видом клиентов, они разбили гаечным ключом витрину, где лежали наиболее ценные изделия - цепочки и браслеты. Они сгребли товар с планшета и выскочили из торгового зала, охрана торгового центра ничем не смогла помочь. Предварительно действия сообщников квалифицированы как грабеж, сумма ущерба устанавливается, - сообщили в городской полиции.

Как потом один за другим молодые люди рассказывали в суде, им просто хотелось лучшей жизни. К слову, у двоих из них уже были судимости, и именно эта парочка первой попалась в руки полицейских. Первый был на допросе спустя всего час после начала поисков. 24-летний парень ни в какую не хотел признаваться в совершении преступления, но доказательств было более чем достаточно. А его 22-летний товарищ решил автостопом добраться до Санкт-Петербурга. И ему это удалось. Расплачивался за проезд с дальнобойщиками он как раз краденым золотом. В Петербурге парня все же сумели поймать, при себе у него нашли часть золотых украшений. А третьего молодого человека разыскивали дольше. Он залег на дно во Владивостоке. Лишь изредка ходил в ломбарды, чтобы сдавать награбленное.

Его задержали в ноябре прошлого года. После задержания он признал вину и сказал, что пойти на преступление и его, и друзей вынудила нехватка денег. Он получал зарплату около 30 тысяч в месяц и имел кредит на сумму 100 тысяч рублей. Ранее он не был судим. К слову, ущерб магазину грабители нанесли на несколько миллионов. Так что этих денег им хватило бы и на оплату кредитов, и на многое другое.

Предстоящие четыре года молодой человек проведет в колонии общего режима. Его подельник ранее тоже получил такой срок, а молодой человек, который выступил водителем налетчиков, отделался 3,5 годами условно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Расплачивался украшениями»: хабаровский грабитель, обчистивший ювелирный салон, доехал автостопом до Питера (подробнее)