Видео сняли в Привокзальном районе Фото: скриншоты из видео

Едва стихла волна возмущений комсомольчан по поводу онаниста из парка Железнодорожников, как появился новый повод для обсуждений. На этот раз речь идет о пожилом мужчине из сквера на Дикопольцева. По словам свидетелей, немолодой местный житель вел себя очень подозрительно по отношению к детям.

Его манеру общения сняли на видео две девушки, гулявшие у детской площадки со своими детьми. На ролике видно, как мужчина обнимает несовершеннолетних и тянет к ним руки. Авторы скандальных кадров уверяют, что видели, как он потрогал одну из девочек за пятую точку.

- Это произошло в 18:30 в привокзальном районе. Изначально мы подумали, что это дедушка детей. Но присмотрелись, и стало все понятно. Родители, будьте бдительны! - сообщила Елена Г. (имя изменено - прим. ред.), очевидица ситуации.

«КП» - Хабаровск» удалось узнать, что правоохранительные органы проводят проверку по данному случаю. Важно помнить, что в подобных ситуациях стоит незамедлительно передать информацию в соответствующие службы. Женщины, снявшие происходящее на видео, заявлений в ведомства не писали. О подозрительном персонаже стало известно после публикации ролика в социальных сетях.

До сих пор неизвестно, является ли этот мужчина родственником девочек. Возможно, это действительно лишь дедушка, гуляющий со своими внучками. Не исключают и обратного. Что-то однозначно утверждать нельзя. Все выяснят правоохранительные органы.

После того как видео стало достоянием общественности, подтянулись и другие люди, называющие себя свидетелями. Они уверяют, что уже замечали этого старика раньше в похожих ситуациях, но в полицию не обращались. Происходящее в Комсомольске вызывает больше вопросов, чем ответов. До осени еще полмесяца, но странности с неприличным подтекстом происходят все чаще и чаще.

Напомним, ранее жителей Комсомольска кошмарил другой пожилой мужчина, регулярно появляющийся в парке Железнодорожников. Он прятался в кустах и выпрыгивал на женщин и девочек без трусов. Извращенец не только показывал хозяйство, но и прилюдно занимался онанизмом. О случаях, чтобы он кого-то трогал или к чему-то принуждал, не сообщалось. Местные сообщили, что мужчину уже задержали, однако эта информация до сих пор не была подтверждена.

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