Константин хочет принять участие в телешоу Фото: Из личного архива героя публикации

- Константин, а пришлите ваши фотографии, пожалуйста.

- Когда-нибудь я привыкну и сделаю на этот случай отдельную папку.

Учитель из Магадана побывал в «Давай поженимся»

Константин Зеленский в Магадане - настоящая звезда. Школьного учителя истории знает едва ли не каждый житель городка: он и экскурсии проводит, и в соцсетях делится полезным контентом, и в профессиональных конкурсах участвует. А минувшей зимой только ленивый не обсуждал, что педагог отправился в Москву на шоу «Давай поженимся».

Экскурсии могут быть и на велосипеде Фото: Из личного архива героя публикации

- Мне редактор шоу позвонил, предложил. Я подумал, а почему бы и нет. Но мы тогда сразу обговорили, что не должно быть никакого трэша. Все-таки за программой давно закрепилась слава фрик-шоу, а я туда хотел поехать не для хайпа, а чтобы достойно представить Магаданскую область, - говорит Константин.

Преподаватель истории, как оказалось, очень хочет, чтобы Магадан перестали воспринимать как место отбывания наказания.

- У нас интересный регион со своей удивительной историей, и когда я поехал на шоу, специально взял с собой рыбу, икру, чтобы показать, что есть в наших краях богатства помимо золота. Розе Сябитовой, кстати, гостинцы очень понравились. Она их с удовольствием уплетала.

Найти вторую половинку на шоу Константин не смог Фото: Из личного архива героя публикации

На шоу Kонстантин познакомился с интересной девушкой, но любви на расстоянии от Челябинска до Магадана не суждено было случиться.

- Мы должны были встретиться несколько раз в других городах, куда ездили оба по делам. И в Екатеринбурге, и во Владивостоке, но все время что-то мешало. Поэтому мы остались в хороших дружеских отношениях.

Константин проводит экскурсии по Магадану и рассказывает то, о чем не поведают другие гиды Фото: Из личного архива героя публикации

Константин Зеленский столкнулся с хейтом со стороны некоторых коллег

Съемки программы прошли перед самым Новым годом. И когда 10 января Константин пришел в школу, на него обрушился шквал вопросов.

- Все спрашивали, когда покажут эфир. Хотелось уже себе табличку на лоб приделать. Кто-то одобрительно воспринял такой мой опыт, люди более старомодные осуждали. А я уже привык к вниманию со стороны и на злые языки внимания не обращаю. Пусть люди говорят и думают, что им хочется.

В свободное время можно и пожар потушить Фото: Из личного архива героя публикации

Константина обвиняли в двуличности, в том, что он подает плохой пример детям. Но вскоре волна хейта поуменьшилась, и все вернулось на круги своя. Педагог продолжает развивать свои проекты, ведь он уверен: чем увлекательнее преподавать историю, тем больше будет к ней интерес. Константин проводит велоэкскурсии, уроки на улице даже зимой, индивидуально общается с учениками и приглашает всех на лекции с видом на море.

Уроки идут и на свежем воздухе зимой Фото: Из личного архива героя публикации

Константин Зеленский хочет принять участие в шоу «Классная тема!» на телеканале «Россия 1»

Скоро на телеканале «Россия 1» стартует новое шоу «Классная тема!». В просветительской программе настоящими звездами станут не шоумены, блогеры, певцы или танцоры - главными героями будут учителя. Преподаватели-предметники проведут зрелищные и познавательные уроки для всей страны, в том числе и для популярных медийных персон.

- У меня есть свое видение того, как необходимо говорить об истории, как правильно расставлять акценты, как сделать рассказ увлекательным. Поэтому я считаю, что попытка побороться за выход на федеральный телеканал - очень хороший шанс заявить о себе и как можно больше людей приобщить к истории. Ведь история не заканчивается в школе, история с нами навсегда! - заявил Константин Зеленский.

Таким Константина видят ученики Фото: Из личного архива героя публикации

Если Константину повезет, то его кандидатуру одобрят среди шести тысяч заявившихся.

- В первый тур выйдут только 35 человек. Я смотрел визитки коллег, там очень много знакомых мне людей. Если даже я не пройду отбор, то знаю, за кого буду болеть. Там много достойных интересных педагогов.

Константин вместе с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым Фото: Из личного архива героя публикации

Несмотря на свою довольно высокую медийность, Константин Зеленский никак не связывает свое будущее с работой на ТВ или в других СМИ. У него совсем другая мечта - возглавить школу.

- Сейчас в Магадане строятся новые школы, и я бы хотел стать директором одной из них. Ведь это возможность заложить там свои идеи, развивать мой авторский уклон в работе в сторону краеведения.

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