«И шавок своих убери!»: жители Магадана устроили ночные разборки из-за собак

Выгул собак на детских площадках законодательно запрещен. Фото: стоп-кадр

В Магадане соседские разборки из-за громко лающих поздним вечером собак едва не дошли до мордобоя. Владелец животных нахамил жительнице рядом стоящего дома, которая сделала ему замечание.

Началось все с того, что женщина вышла на детскую площадку.

- Здесь вообще-то детская площадка. А ты тут с собаками. Время ночь, люди спать хотят, а они лают. Иди отсюда и шавок своих убери, - говорит женщина за кадром. И хотя она сама общалась на слишком миролюбиво, отпор получила еще более агрессивный.

Сначала мужчина просто повторял ей, чтобы та «шла куда подальше», а потом и вовсе стал буквально брать ее на таран. Когда он оказался максимально близко, запись прервалась. В комментариях под постом с видео жители города разделились на два лагеря. Одни уверены, что гулять с животными можно где и когда вздумается. Другие признают, что выгул собак на детских площадках законодательно запрещен.

- Запрещается появление с собакой без поводка и намордника в магазинах, учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах и в транспорте, а также выгул собак на территориях учреждений здравоохранения, детских садов, школ, иных образовательных учреждений и учреждений, работающих с несовершеннолетними, - пояснила «КП» - Хабаровск» юрист Софья Самсонова.

От полиции по факту произошедшего пока комментариев не поступило.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ломай ей пальцы»: семья экс-полицейского в Хабаровском крае избила зоозащитницу из-за лающих собак (подробнее)