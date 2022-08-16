Живописное место на берегу Амура превратилось в поле боя Фото: предоставлено героем публикации

В Хабаровске произошел громкий скандал на пляже. Местные жители хотели просто погреться на солнышке, а в итоге оказались в эпицентре масштабной потасовки. Все началось с небольшого теплохода, который причалил рядом с отдыхающими.

- Судно «Заимка» начало останавливаться посреди пляжа, где загорали горожане, в том числе с детьми. Когда оно причалило, люди вышли к ним, попросили убрать теплоход и поставить его на привычное место. Экипаж отказался, - рассказал «КП» - Хабаровск» Станислав, участник конфликта на набережной.

Обычно речные трамвайчики для посадки пассажиров стоят левее от пляжа со стороны лестницы, но сегодня планы «Заимки» почему-то поменялись. Хотя прогулочные теплоходы других компаний как причаливали недалеко от речного вокзала, так и продолжили останавливаться именно там, не мешая горожанам.

- Нам сказали, что у них есть разрешение причаливать здесь. А в ответ на просьбу показать это разрешение мы услышали много неприятных слов, - продолжил Станислав.

Долгие уговоры не помогли склонить экипаж судна к какому-то компромиссу. Даже спасатели не вразумили персонал «Заимки». Возмущенные горожане не стали спускать этот случай на тормозах и решили не дать судну спустить трап. Из-за этого конфликт разгорелся с новой силой.

К теплоходу подошла неизвестная женщина, которая представилась владелицей судна. Выслушав недовольство хабаровчан, она, недолго думая, перешла в наступление. С криками, чтобы все подальше убрались от теплохода, женщина кинулась в толпу. Как выяснилось позднее, это была жена местного предпринимателя Вячеслава Козловского.

Одними словами дело не ограничилось. Разъяренная женщина с кулаками полезла в драку с отдыхающими. Дама пыталась оттащить пожилого мужчину от корабля, чтобы экипаж мог опустить трап. В итоге потасовки у него оказалась содрана кожа на плече. Другому мужчине она сняла плавки, не придумав ничего лучше. Только после вызова сотрудников полиции отдыхающие отошли от судна. Затем пассажиры смогли подняться на борт, а речной трамвай отправился в плавание.

Нападение женщины оставило на мужчине отметины Фото: предоставлено героем публикации

- Супруг дерущейся дамы оказался владельцем того самого теплохода и позволил так неуважительно отнестись к горожанам. Вот так люди в Хабаровске зарабатывают деньги, наплевав на всех остальных, - рассказал Станислав.

Также горожане пожаловались, что дизельные двигатели таких прогулочных катеров заполоняют выхлопами всю окрестность. Черные клубы дыма простираются вокруг, мешая дышать чистым воздухом.