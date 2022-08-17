Загорающие недоумевают от действий экипажа Фото: предоставлено редакции «КП» - Хабаровск»

Не успел отгреметь скандал вокруг курьезного инцидента со стягиванием плавок, как история со злополучным теплоходом «Заимка» на набережной Хабаровска повтор.

Напомним, 16 августа произошла потасовка между загорающими на набережной горожанами и женой владельца теплохода. Хабаровчане пытались отстоять пляж от посягательств со стороны экипажа судна, которое причалило в неположенном месте

На этот раз обошлось без драки, но неприятный осадок у посетителей остался. 17 августа отдыхающие с недоумением снова наблюдали, как экипаж теплохода, несмотря на большое количество людей, причаливает прямо посередине пляжа. Отсюда судно забирает пассажиров на прогулку по Амуру.

- Люди просто собираются и уходят с пляжа, потому что невозможно дышать этими выхлопами от теплохода. А владельцам все равно, что это общественное место, - рассказала «КП» - Хабаровск» Инна, хабаровчанка.

По словам очевидицы, желающие прокатиться по Амуру просто-напросто идут по головам загорающих горожан.

- Другие похожие теплоходы находят место на речном вокзале, а именно для «Заимки» места почему-то нет.

На предоставленных кадрах видно, что другие суда проходят мимо пляжа и швартуются у пристани с левой стороны набережной, где мало людей. В Сети можно найти информацию, что владельцем теплохода «Заимка» числится индивидуальный предприниматель Вячеслав Козловский из Хабаровска.

«КП» - Хабаровск» направила запрос в министерство транспорта Хабаровского края, чтобы выяснить, являются ли действия местного бизнесмена законными.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ:

Заставила мужчину бегать без трусов: владелица теплохода устроила драку с оскорблениями на пляже в Хабаровске

Владелица теплохода с экипажем устроили драку с отдыхающими на набережной Хабаровска (подробнее)