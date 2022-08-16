«Королевой леса» хотела стать титулованная блондинка из Хабаровска

Девушка представила на конкурс свой экологический проект. ФОТО: из личного архива Анны Зубовой

Хабаровчанка Анна Зубова, выпускница ТОГУ, телеведущая и титулованная красавица приняла участие в федеральном проекте «Королева леса», суперфинал которого состоялся в Архангельской области. В отличие от прочих подобных конкурсов «Королева леса» связана с экологической повесткой. Девушка выступила за Хабаровский край. Ее жизненное кредо: «Коня приготовляют на день битвы, а победа от Бога!»

- Это самый большой конкурс, в котором я принимала участие! Я счастлива, что представила наш край на таком масштабном событии! И не красотой единой. Этот конкурс реально позволяет раскрыть свои новые грани: не только в сфере публичных выступлений, но и в общественной деятельности. Но без проектного бэкграунда в сфере экологии сюда не попадешь. Поэтому я подала в заявке свой видеопроект «На Дальнем Востоке Жизнь Есть», в котором рассказывается о том, что классного происходит в нашем регионе и интересные факты о малой родине, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Зубова.

Хабаровчанка Анна Зубова, выпускница ТОГУ, телеведущая и титулованная красавица. ФОТО: предоставлено героем публикации

Онлайн-кастинг на конкурс был организован еще в начале года. Участницам нужно было отправить подробную анкету с видеовизиткой. Организаторы рассмотрели более 300 заявок со всей России. В марте был запланирован очный финал. Однако его пришлось перенести. Но уже в мае были обнародованы новые даты суперфинала.

- О нас здесь очень хорошо заботились, мы все тут сияли и были заряжены делиться энергией с окружающими. «Королева Леса» - это самый нетипичный конкурс красоты. Во главе угла - экология и все, что с ней связано. От региона могут выступать несколько девушек, в чем и прелесть. Организаторы смотрят в первую очередь на личность, а уже потом на внешность. А приз за главное место - два миллиона рублей.

Фото на конкурс. ФОТО: предоставлено героем публикации

Анна старается жить по максимуму, быть полезной обществу и постоянно совершенствоваться в творчестве. Этот же метод она применяет и как участница конкурсов красоты.

После отбора и очных репетиций 11 августа состоялся долгожданный суперфинал. Мероприятие представляло собой красивое шоу, а зрителям сообщили об экологических проектах участниц. В этот раз «Королевой леса» хабаровчанке стать не удалось.

- К сожалению, я не взяла титул. В этот раз мне не повезло. Однако я получила огромное удовольствие от процесса и по-настоящему достойно представила свой медиапроект «На Дальнем Востоке Жизнь Есть».

Финал прошел в один день и состоял из дефиле, минутной речи со сцены про экологию.

Фото на конкурс. ФОТО: предоставлено героем публикации

- Также я получила невероятную обратную связь от зрителей. Безумно приятно, когда наши визажисты, незнакомцы подходили и с теплом говорили: «Мы болели именно за вас!», «Вы очень энергично рассказывали про амурских тигров, теперь хотим в Хабаровск» и целое море комплиментов, просьб сфотографироваться и лайков в соцсетях. Поэтому проигравшей себя точно не чувствую. И прекрасно понимаю, что такие конкурсы очень субъективны.

Стоит добавить, что с 2022 года конкурс «Королева леса» стал более открытым, до этого в нем участвовали только работницы лесной промышленности.

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