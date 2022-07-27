«Я не строила ожиданий»: 23-летняя красотка из Хабаровска поделилась впечатлениями от финала конкурса «Мисс Россия»

«На конкурс я пришла с четкой установкой - лучший способ избежать разочарований - это не строить ожиданий». ФОТО: соцсети Валерии Валуйко

Валерия Валуйко – 23-летняя хабаровчанка представила Санкт-Петербург на национальном конкурсе «Мисс Россия-2022». Девушка прошла в финал, где она поборолась за корону с юными красотками из других городов. В итоге девушка вошла в топ-10 финалисток конкурса, что тоже хороший результат. И хоть нашей землячке не удалось стать «Мисс Россия» и занять призовое место, но Валерия не расстроилась. Она шла на конкурс ради участия, нового опыта и саморазвития.

Красотка Валерия закончила СПБГУ по специальности «Международные отношения» и сейчас получает второе образование - «Управление коммуникационными проектами в политике и бизнесе». Также она работала моделью в Европе, уже пять лет трудится репетитором английского. А еще два года была организатором образовательных мероприятий, за ее спиной много научных публикаций и конференций.

Девушка вошла в ТОП-10 финалисток конкурса. ФОТО: соцсети Валерии Валуйко

«Я ПРОСТО ОЧЕНЬ ХОТЕЛА УЧАСТВОВАТЬ»

- На конкурс я пришла с четкой установкой «лучший способ избежать разочарований - это не строить ожиданий». Я просто очень хотела участия. Именно поэтому никогда бы не пошла ради победы по головам, не предала свои принципы. Я просто наслаждалась моментом, обрела настоящих друзей, каждый день занималась спортом, посещала все репетиции и была очень горда, что могу достойно представить Санкт-Петербург на этом конкурсе. По возможности я всегда стараюсь доводить начатое до конца, так как хочется, чтобы результат был отличный, - рассказала «КП» -Хабаровск» Валерия Валуйко.

Финальное голосование за звание «Мисс Россия» проходило в онлайн формате в течение двух дней на официальном сайте проекта. На это время у девушек забрали телефоны.

Девушка отлично выглядит и следит за собой. ФОТО: соцсети Валерии Валуйко

- Жюри выбирали три человека, которые войдут в ТОП-10, и я оказалась в их числе. По итогам голосования я стала второй, был совсем небольшой разрыв (48 голосов) с Анной Семеновых из Татарстана, за которую я тоже очень болела. За меня голосовала и моя малая Родина - Хабаровск и Санкт-Петербург, в котором я получаю уже второе высшее образование, работаю, и восхищаюсь этим городом, архитектурой, и самое главное людьми, которые там проживают. Поэтому хочется поблагодарить всех, кто меня поддерживал. Я была уверена в своих силах и не сомневалась, что попаду в ТОП -10. Рада, что окружающие тоже верили в меня и отдавали свои голоса.

ВСЕГДА НУЖНО ПРОБОВАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ

Первые два года, пока Лера ждала начала конкурса она должна была представлять Хабаровск. Но потом организаторы предложили стать претенденткой от Санкт-Петербурга, заявив, что больше ассоциируют девушку с культурной столицей. Да и я сама Валерия обожает искусство, театры и музеи. И у нее давно есть прописка в Санкт-Петербурге. После участия в конкурсе «Мисс Россия» у девушки начинается новый этап.

«На конкурс я пришла с четкой установкой - лучший способ избежать разочарований - это не строить ожиданий». ФОТО: соцсети Валерии Валуйко

- Я ждала начала конкурса с 2019 года, так как была утверждена на самом первом кастинге. Очень здорово, что конкурс наконец состоялся, в новом – онлайн-формате. В нем была задействована огромная группа профессионалов, за что им отдельная благодарность. Вообще нужно пробовать себя всегда в чем-то новом, не сидеть на месте. Поэтому конкурс для меня - это лишь жизненный опыт. И я была счастлива получить от него самое важное - новые знакомства, эмоции и знания.

Также Валерия даже не ожидала, что сможет найти на конкурсе настоящую подругу.

- Я очень сдружились с Кристиной из Москвы. Все в шутку говорили про нас «неразлучные столицы». Я очень рада за девочек, которые заняли призовые места, особенно рада за Дашу Немаеву, мою землячку.

ПРО ВНИМАНИЕ ПОКЛОННИКОВ И ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ

Валерия получает очень много внимания со стороны поклонников мужского пола. Особенно много его было во время конкурса.

- Мой телефон разрывался от звонков и сообщений. Присылали цветы. Я старалась тактично объяснить, что мне не интересны знакомства. Но, конечно, было очень приятно, что многие мужчины и парни писали и до сих пор пишут искренние слова поддержки, а также голосовали за меня.

У Валерии очень плотный график и весь день распланирован до мелочей. При этом у девушки всегда остается время на личную жизнь и отдых.

У Валерии нет отбоя от поклонников. ФОТО: соцсети Валерии Валуйко

- Я фанат планирования! В моей сумке всегда лежат ежедневник и ручка. Если правильно распределить свое время, разделить дела на срочные и несрочные, важные и неважные, знать заранее куда будет потрачено как минимум 60% твоего времени, то окажется, что можно найти силы и возможности на многое. Главное - убрать отвлекающие факторы. После конкурса у меня будет 3-5 дней без планирования. Хочу просто отдохнуть и выспаться! Буду проводить время с близкими, хочется спонтанных встреч и авантюр.

«Мисс Россия» для Валерии Валуйко – это пройденный этап. Дважды участвовать в конкурсе девушка не хочет, да и это запрещено правилами. В ближайших планах у нее написать диссертацию, которую Лера будет защищать в 2023 году. Еще красавица активно развивает свои соцсети. Также ее зовут организатором и координатором на многие проекты. Девушка надеется, что времени хватит на все. Ведь так много интересного вокруг, что хочется попробовать.

Совместное фото с Алиной Санько - "Мисс Россия-2022". ФОТО: соцсети Валерии Валуйко

Напомним, 23-летняя хабаровчанка представила Санкт-Петербург на всероссийском конкурсе красоты «Мисс Россия». Природная грация, очарование и многолетний опыт моделинга помогли девушке выйти в финал, где она поборолась за корону с участницами из других городов.

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