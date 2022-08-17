«Утопленников» нужно поднять со дна: в бухте Нагаева идет «Генеральная уборка»

Губернатор Магаданской области отчитался перед правительством страны. Фото: Правительство Магаданской области

В бухте Нагаева продолжается «Генеральная уборка». К 2025 году власти планируют поднять со дна 18 затонувших судов. Об этом рассказал губернатор Магаданской области Сергей Носов, представляя доклад Правительству России.

На вопрос премьер-министра страны Михаила Мишустина о том, как продвигается работа по наведению порядка на дне бухты и утилизации судов, он ответил, что все выполняется в соответствии с графиком и даже с некоторым опережением. Вместо четырех судов в прошлом году подняли семь.

- Из них уже в 2021 году было полностью утилизировано шесть. А утилизацию седьмого судна - «Мали» - мы закончили в 2022 году. Кроме этого, в конце 2021 года затонуло еще одно судно, его штормом сорвало с берега, но мы его уже подняли.

Еще шесть судов поднимут до конца текущего года. Из них два находятся в частной собственности, а четыре не имеют владельцев.

- Капитанам порта было выдано предписание до декабря 2022 года, и если собственник сам не удалит эти два судна в срок, мы вправе убрать эти корабли из бухты самостоятельно при соблюдении всех законных процедур, - отметил Сергей Носов.

В предстоящем году будут подняты девять объектов, а в 2024 - еще три. Так, к 2025 году акватория бухты Нагаева должна быть полностью очищена.

- Мы готовы расширить географию мероприятий по очистке прибрежной полосы моря от свалок металлолома в рамках проекта «Генеральная уборка» в самом удаленном и труднодоступном Северо-Эвенском районе, - добавил губернатор.

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