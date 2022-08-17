Владельцы очень рады возвращению пса Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

Пушистый пес из Хабаровска, который поселился в аэропорту и ждал там своих хозяев, наконец-то вернулся домой. Сибирский хаски по кличке Буран вновь окружен вниманием семьи.

Напомним, недавно жители города узнали, что в Хабаровске появился свой Хатико. Собака на протяжении трех недель прибегала в аэропорт в ожидании своих хозяев. Неравнодушные посетители подкармливали пушистика, а сотрудники организовали поиски владельцев.

Удивительная история преданности животного смогла растопить сердца тысяч жителей города. Но, как оказалось, не все в ней так просто. Выяснилось, что голубоглазый путешественник не в первый раз сбегает с дачного участка, который находится недалеко от воздушной гавани. А вот информация про трехнедельное ожидание не подтвердилась.

Дорога домой Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

«КП» - Хабаровск» удалось узнать, что хозяева свободолюбивого пса всего на неделю отправились в семейное путешествие на море и оставили Бурана на попечение сторожа СНТ. Мириться с таким положением вещей пушистый авантюрист не стал и, запомнив дорогу в аэропорт, регулярно сбегал с участка.

- Буран уже дома. Он по своей натуре бегун, но всегда возвращается домой. Девушка из Березовки приютила его, но спустя пару дней начала искать хозяев, потому что пес не приспособлен к проживанию в квартире, - рассказала «КП» - Хабаровск» Елена, соседка владельцев хаски.

Кроме того, по словам Елены, у соседей на даче установлено видеонаблюдение, и они даже во время отъезда были в курсе, когда убегал Буран. На кадрах видно, что голубоглазый хулиган делает подкоп под забором. Так продолжалось целых три дня. Он то убегал, то возвращался домой.

Буран роет подкоп для побега Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

- Вот понравилось ему там, тянуло его в аэропорт. Хозяин на днях достроит большой вольер, и Буран больше не будет сбегать.

Владельцы питомца очень рады возвращению пропажи домой. А Буран за время отпуска сделал их немножечко известнее.

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