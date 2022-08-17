Нудистский пляж посреди города озадачил прохожих Фото: скриншот из видео

Нудистский пляж на остановке организовал житель Хабаровска. Мужчина устроил представление на остановке «Большая» у торгового центра «Большая медведица». Он разделся до трусов и лег на асфальт лицом вниз.

Прохожие и пассажиры автобусов были в шоке от происходящего. Мужчин так лежал, как будто специально хотел позагорать. Тем более что впоследствии он спустил плавки, подставив пятую точку под солнце. Место для отдыха было явно выбрано неудачное. Так он и лежал на земле, пока событие снимали на телефоны.

- Почему никто не подошел узнать, все ли с ним в порядке? Ладно, если просто пьяный, а если ему вдруг плохо? Почему все просто стоят и снимают, еще и смеются, - возмутилась одна из подписчиц городского паблика.

Оказалось, что на место все-таки вызывали скорую помощь. По словам очевидцев, медработники оповестили хабаровчан, что с мужчиной все в порядке. Выходки с обнаженкой стали следствием сильного опьянения. Сделал ли это мужчина сам из-за шепчущих алкогольных демонов, или же на спор, остается загадкой.

Местные сразу вспомнили прошлогоднюю историю на этой же остановке. «Большая» уже пользуется странной славой магнита для эксгибиционистов. В 2021 году здесь устроила «стриптиз» женщина, бегающая в чем мать родила на глазах изумленных жителей. Справедливости ради, трусы и туфли на ней все-таки были, а куда делось все остальное, непонятно. Женщина села в троллейбус и отправилась по своим делам, как будто ничего странного не произошло.

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