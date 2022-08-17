Безумно бегала по двору в компании собак: жительница Комсомольска устроила ночные разборки с растениями

Стая, видимо, стояла на стреме Фото: скриншот из видео

Цветочный беспредел устроила неизвестная женщина из Комсомольска. Под покровом ночи местная жительница проникла во двор жилого дома на Магистральном шоссе, 13/2. Она перелезла через ограду мини-огорода у здания и начала буйствовать.

С особым остервенением женщина вырывала цветы прямиком из грунта. В руках у нее был черный пакет. Видимо, для хранения сорванных растений. Также она умудрилась сломать стебли и вытоптать остатки былой роскоши.

- Она выдрала целый куст гортензий. Сначала у нее плохо получалось, поэтому женщина побежала в другой палисадник. Затем вернулась и вырвала другой куст. Лилии сломала, но с собой не утащила, - рассказала Ирина, местная жительница.

Примечательно, что делала это женщина не одна. Ее морально поддерживали бездомные собаки, сильно заинтересовавшиеся происходящим. Как отмечают жильцы дома, стая всегда лает на чужаков. Раз на неизвестную не кидались, значит эта женщина - из местных. Только вот личность воровки гортензий раскрыть по видео не удалось. Никто из соседей ее не узнал.

- Сердце кровью обливается. Ухаживаешь, растишь, тратишь деньги, наконец, чтобы красиво было во дворе и всем приятно было проходить и радоваться красоте. Просто руки опускаются.

Вот так попытка украсить двор на радость окружающим провалилась после вмешательства посторонних рук. Молчаливый свидетель в виде камеры хоть и зафиксировал все безобразие, только погибшие растения на место уже не вернешь. Вероятной причиной поступка женщины считают ее желание высадить цветы в своем огороде. Видимо, ей очень приглянулись плоды чужого труда, раз она захотела забрать их себе.

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