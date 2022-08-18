За отвагу самоотверженность и безграничную преданность Родине Фото: хабаровская епархия Русской Православной Церкви

Во время специальной военной операции на Украине, защищая Отечество, погибли два сына священников из Хабаровска. Они до последнего героически сражались за Родину, спасали товарищей и защищали мирных людей. За отвагу обоих мужчин наградили орденами Мужества посмертно.

АНДРЕЙ МЕЩЕРЯКОВ

45-летний мужчина погиб 25 мая 2022 года в ходе спецоперации в Донбассе. Андрей Мещеряков был офицером спецназа «СОБР».

Андрей Мещеряков с сыном Фото: хабаровская епархия Русской Православной Церкви

Он родился 8 марта в семье протоиерея Сергея, настоятеля храма Георгия Победоносца в Сосновке. Учился в 66-й школе и окончил судостроительный техникум. Мужчина служил в Амурской речной флотилии, после чего перешел в спецназ. Андрей пять раз участвовал в командировках в Чечне, где демонстрировал высокую силу духа и мужество.

- Во время спецоперации на Украине он получил контузию и приехал домой в Хабаровск. В это время он ходил в родной храм, пел на клиросе и читал прихожанам «Апостол». Андрей мог остаться дома, сославшись на болезнь ног, но сказал нам: «Я не могу бросить своих ребят из отряда, это будет предательство», - рассказала Ирина, прихожанка воинского храма святого великомученика Георгия Победоносца.

Поэтому после выписки из госпиталя он поехал обратно, чтобы защитить мирных граждан и помочь товарищам. На характер Андрея большое влияние оказал отец, воспитывавший сына глубоко верующим человеком. Сергей Мещеряков прививал детям патриотизм, трудолюбие, уважение к старшим.

- Андрей был примером для других бойцов. Он мог вернуть мужество товарищам в трудные минуты. Учил нас молиться, говорил: «Не сквернословьте, а лучше обращайтесь к Богу со словами молитвы «Господи, помилуй!», «Пресвятая Богородица, спаси нас!», - вспоминает однополчанин Андрея.

Андрей красит яйца для товарищей на Пасху Фото: хабаровская епархия Русской Православной Церкви

Коллеги вспоминают, как офицер спас товарища от смерти. Во время боя его однополчанин был сильно ранен и не смог встать с земли. Тогда Андрей кинулся к полковнику и, несмотря на опасность, вытащил мужчину с поля сражения. Его доставили в госпиталь и спасли. Как вспоминают товарищи, тогда полковник произнес: «Я знал, Андрей, что ты за мной вернешься!» Ведь именно высокая мораль и ответственность за себя и близких были в характере мужчины.

Андрея Мещерякова наградили орденом Мужества посмертно.

ИННОКЕНТИЙ ХУТОРСКОЙ

26-летний старший лейтенант, сын настоятеля Христорождественского собора, героически погиб 28 мая 2022 года. Иннокентий был сильным и волевым молодым человеком, воспитанным в духовности и преданности своему делу.

Иннокентий Хуторской Фото: хабаровская епархия Русской Православной Церкви

Он родился 29 января в семье протоиерея Олега Хуторского. Иннокентий с детства посещал церковь. В 2010 году поступил в Уссурийское суворовское военное училище.

- Он был очень доброжелательным и коммуникабельным. Умел быстро принимать решения и преодолевать трудности, - вспоминают о нем педагоги училища в благодарственном письме родителям Иннокентия.

В 2015 году он поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Рокоссовского. Юноша выбрал специальность «Применение мотострелковых подразделений (горных)». В учебных заведениях он проявил себя не только как храбрый и целеустремленный молодой человек, но и очень талантливый. Его назначили ротным запевалой за высокие вокальные способности.

- Он любил спорт, особенно бег и страйкбол. Всегда был простым и открытым, умел выслушать и поддержать товарищей, - рассказывают о нем одногруппники.

Иннокентий с товарищами Фото: хабаровская епархия Русской Православной Церкви

Иннокентий венчался с женой Анастасией в 2020 году в родном Христорождественском соборе. После обучения он служил на Кавказе, а затем уехал на спецоперацию на Украине.

- Он был ответственным и добрым, всегда приходил на помощь другим. Иннокентий командовал взводом и смело и самоотверженно принимал решения, никогда не бросал товарищей в беде, - рассказывают о нем однополчане.

Иннокентия Хуторского наградили орденом Мужества посмертно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Летчика Илью Сизова из Хабаровского края удостоили звания Героя России

Сергей Шойгу лично вручил военнослужащему «Золотую звезду» (подробнее)