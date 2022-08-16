Сергей Шойгу и Илья Сизов Фото: скриншот из видео

Подполковник Илья Сизов, заместитель командира истребительного авиационного полка был удостоен звания Героя России. Указ подписал Владимир Путин. «Золотую звезду» ему лично вручил генерал армии.

- Вы с честью выполнили свой долг. Надеюсь, и дальше так же уверенно, надежно будете защищать нашу страну, ее независимость, ее граждан. Все то, что вы делаете - это уже история. Так что продолжайте писать эту историю дальше, как свою личную, так и историю страны, - сказал Сергей Шойгу.

ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

Илья Сизов был награжден за героизм и самоотверженность, которые он проявил во время спецоперации на Украине. 7 мая 2022 года мужчина смог сорвать вражеский план по захвату острова Змеиный. В воздухе прикрывал остров Змеиный. Пилот обнаружил вертолет Ми-14 противника. Летчик выполнил два захода с применением пушки, после чего на скорости 1200 километров в час поразил объект с помощью ракеты С-300.

Тогда же подполковник уничтожил два самолета МиГ-29, обнаруженные во время патрулирования. Всего за время специальной военной операции ему удалось ликвидировать 11 единиц техники противника и два зенитных ракетных комплекса.

ГЕРОЙ РОССИИ ИЛЬЯ СИЗОВ

Как рассказывают коллеги Ильи Сизова, он неоднократно выполнял боевые задачи по патрулированию и перехвату вражеских истребителей, высоко проявлял свои профессиональные и личные качества.

- Я очень горжусь им. Это тот человек, на которого нужно равняться всем в авиации, - поделился эмоциями коллега Ильи Сизова.

До этого летчик служил в Домне Забайкальского края. Мужчина рос и учился в Петрозаводске в семье военных. Его отец и старший брат также служат летчиками. Илья Сизов является уроженцем Кинешмы, поэтому поздравления принимает из всех регионов, в каких ему удалось побывать за жизнь.

- Поздравляю Илью Андреевича, его родных и близких с этой высшей государственной наградой России. И хотя Илья Сизов сейчас проходит службу в другом регионе, он уроженец нашего города, здесь учился в школе №1, и Кинешма гордится своим Героем России! - написал Вячеслав Ступин, глава Кинешмы в своих социальных сетях.

Это уже второй Герой России, служащий в 23-м истребительном Таллинском авиационном полку Комсомольска-на-Амуре. Ранее награду вручили Виктору Дудину, уроженцу Комсомольска. 24 февраля он предотвратил удар по российским войскам, своевременно обнаружив и обезвредив истребитель противника.

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