Вспышка инфекции произошла в детском лагере Комсомольска-на-Амуре

Смену закрыли досрочно. Фото: Яндекс.Карты

Вспышка кишечной инфекции произошла в санатории-профилактории «Металлург», что в Комсомольске-на-Амуре. У десяти школьников нашли признаки серозно-вирусного менингита. Однако позже все же был поставлен более легкий диагноз - энтеровирус. Об этом рассказала директор лагеря Татьяна Левитова.

По ее словам, почти сотня детей и подростков в возрасте от 6 до 16 лет заехала на смену всего неделю назад. Но уже на второй день одной из девочек стало плохо. Тогда маленькая хабаровчанка созналась: нехорошо ей было еще накануне отъезда, но она не призналась в этом родителям. Цепная реакция не заставила себя долго ждать, и еще девять ребятишек вскоре начали жаловаться на проблемы со здоровьем. По Сети тут же разлетелся слух, что в лагере вспышка менингита.

Руководство лагеря решило вызвать скорую помощь, чтобы не рисковать здоровьем воспитанников. Всех заболевших увезли в больницу, где поставили диагноз - энтеровирус.

- Мы проинформировали о сложившейся ситуации Роспотребнадзор, министерство здравоохранения. У всех детей болезнь протекает в легкой форме. Смену завершаем заранее, оповестили всех родителей, к вечеру 18 августа должны всех забрать, - сообщила Левитова.

Почти всех ребят уже забрали домой. Закрыть смену раньше времени решило само руководство лагеря, не дожидаясь таких распоряжений от контролирующих органов, потому что детям сейчас не стоит общаться друг с другом.

- В лагере должно быть весело, интересно, дети должны общаться. А что это за отдых - просто сидеть по комнатам? - задается вопросом директор лагеря.

Как только все дети будут отправлены по домам, лагерь будут дезинфицировать.

В ситуацию вмешалась прокуратура города. Началось проведение проверки.

- Прокуратура города Комсомольска-на-Амуре проводит проверку в связи с выявлением случаев инфекционных заболеваний детей, находящихся в санатории-профилактории «Металлург». Выясняются обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, 10 детей с диагнозом «энтеровирус» доставлены в медицинское учреждение, - говорят в ведомстве.

С понедельника санаторий начнет работать в обычном режиме.

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