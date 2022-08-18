Андрей никому ничего не сказал Фото: предоставлено мамой мальчика

Побеги детей от взрослых не прекращаются в Хабаровском крае. 18 августа в 10:45 из детского сада исчез пятилетний мальчик Андрей. Ребенок пропал в Комсомольске-на-Амуре во время прогулки.

ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ДЕТЕЙ В КОМСОМОЛЬСКЕ

Как только это случилось, воспитатели позвонили маме Андрея. Екатерина тут же обзвонила всех знакомых и разослала информацию с просьбой о помощи в социальных сетях. К поискам присоединились все неравнодушные.

- В этот день я сорвала спину, но как будто забыла о боли и обо всем. Видимо, адреналин зашкаливал. Я бежала по городу, как в последний раз, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина, мама Андрея.

Родители ребенка пытались найти зацепки по всему Комсомольску, просматривали записи с камер видеонаблюдения, опрашивали местных жителей. Это был огромный стресс и удар для них, ведь такого не ожидал никто. У них благополучная семья, и к ребенку относятся очень трепетно и внимательно. Поэтому произошедшее - просто шок для всех родственников.

В детском саду прояснили, как такое вообще произошло. Оказалось, что мальчик сбежал через калитку незаметно для всех остальных: и детей, и взрослых. Андрея смогли найти спустя час прохожие на улицах города.

- Мне позвонил мужчина. Это был водитель мусоровоза, который увидел фотографию моего сына в социальных сетях. Он выезжал из двора, когда заметил Андрея. Он рассказал, где его найти, и мы помчались туда к сыну.

РЕБЕНКА НАШЛИ В КОМСОМОЛЬСКЕ

Мальчик ушел из садика, чтобы покататься на каруселях. Его нашли возле парка аттракционов недалеко от площади Ленина. Семья часто ходит туда на выходных на прогулки. Мама считает, что ребенку стало скучно в садике, и он решил пойти развлекаться. Второй версией побега стало желание мальчика вернуться домой, который также располагается рядом с парком. Но малыш перепутал дом и заблудился, поэтому целый час ходил по улицам.

Сейчас с ребенком все в порядке, он вернулся домой с отцом. Екатерина еще отходит от стресса, обрушившегося на нее.

- Мне сегодня сон приснился. Я еще подумала, что бред какой-то. Как будто сын ушел из дома, и я его больше не увижу. А с утра такой звонок, и как будто все внутри оборвалось.

К персоналу детского сада Екатерина претензий не имеет, они в хороших отношениях, и воспитатели сразу помогли с поисками. Единственное, чего хочет девушка, чтобы администрация города обеспечила безопасность детей.

- Хочется, чтобы садикам помогли установить охрану. Сигнализацию или сотрудника. Потому что сегодня так произошло с нашим сыном, а если вновь повторится уже с другим ребенком?

ДЕВОЧКА ПРОПАЛА В ХАБАРОВСКЕ

Напомним, 16 августа в Хабаровске сбежала трехлетняя девочка. Она пропала во время прогулки из больницы в Железнодорожном районе. Ее нашли через час во дворе жилого дома на Демьяна Бедного, 14. Местные жители рассказали, что медсестры больницы пытались выдавать себя за ее мать, чтобы забрать ребенка. Малышку передали персоналу больницы. Сотрудники, в свою очередь, вернули кроху родителям. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

По этому случаю начал проверку следственный комитет. Сотрудники расследуют случай халатности и оставления ребенка в опасности. Кроме того, к делу подключилась прокуратура. Проверка покажет, есть ли в случившемся вина персонала больницы. В стороне не остался минздрав. Ведомство выясняет все обстоятельства произошедшего. Всех причастных к инциденту привлекут к ответственности.

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