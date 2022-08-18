Минздрав прокомментировал побег трехлетней девочки из больницы в Хабаровске Фото: предоставлено редакции «КП» - Хабаровск»

17 августа незаметно для сотрудников больницы пропала трехлетняя девочка. Только через некоторое время работники поняли, что ребенка нет. Тем временем малышка отправилась одна на прогулку по городу. Она забрела во двор дома №14 по Демьяна Бедного, где ее нашли местные жители и присматривали за девочкой до того, как ее не забрали.

- Ребенок ушел в 19:20, когда все пациенты были на вечерней прогулке. Сотрудники начали поиски сразу, как обнаружилась пропажа. Нашли девочку за полчаса, - рассказали «КП» - Хабаровск» в краевом минздраве.

Пока ребенок находился под присмотром жильцов дома, за ней с разницей в 15 минут приходили две женщины. Обе представились матерью малышки, но им никто не поверил. Девочку отдали только работникам больницы.

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