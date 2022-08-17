Трехлетняя девочка сбежала из больницы в Хабаровске: после публикации в «КП» - Хабаровск» делом займутся следователи. Фото: предоставлено редакции «КП» - Хабаровск».

17 августа из больницы в Железнодорожном районе Хабаровска пропала трехлетняя девочка. Ребенок самостоятельно покинул медучреждение и отправился гулять по улицам. Малышке удалось пересечь оживленную дорогу и дойти до двора дома на Демьяна Бедного, 14. Там ее обнаружили местные жители, которые сразу поняли, что девочка потерялась.

- Она бродила вокруг одна, сидела на качелях. Мы здесь всех знаем, а по ней было видно, что девочка впервые во дворе. Никого из взрослых поблизости не было. Мы сразу выбежали к ней и не упускали из виду, - рассказала «КП» - Хабаровск» Дарья З., местная жительница.

Свидетели сообщили «КП» - Хабаровск», что девочку пытались забрать две женщины с разницей в 15 минут. Обе утверждали, что являются ее матерью. Бдительные жильцы не поверили незнакомкам на слово, поэтому дождались персонала больницы. Ребенка передали медикам, предварительно сфотографировав их документы.

После публикации материала об этом вопиющем случае следственный комитет по Хабаровскому краю начал проверку. Выяснилось, что с девочкой в настоящий момент все в порядке. Ее передали родителям в целостности и сохранности.

- Следственным отделом инициирована проверка по признакам халатности и оставлении в опасности ребенка, - рассказала «КП» - Хабаровск» Дарья Немцева, представитель СУ СК России по Хабаровскому краю.

Сотрудники ведомства выяснят, кто виновен в прогулках маленького ребенка в одиночку по городу.

Кроме того, по поручению прокуратуры Хабаровского края проверку начала прокуратура Железнодорожного района Хабаровска.

- Выясняются все обстоятельства случившегося. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказала Анна Исаева, старший помощник прокурора Хабаровского края.

В настоящий момент неизвестно, какой диагноз был у девочки, и почему она оказалась в больнице. Свидетели утверждают, что ребенок лежал в стационаре для больных туберкулезом. Об этом же говорили лжематери, пришедшие за малышкой. Достоверных подтверждений этому нет. Известно, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает, кроха вернулась домой.

Свет на обстоятельства инцидента пролили в региональном минздраве:

- Девочка ушла с вечерней прогулки, организованной для пациентов, в 19:20. Работники сразу же организовали поиски. Ребенка нашли через 30 минут. Учреждением проводится проверка с целью наказания виновных, - рассказали «КП» - Хабаровск».

«КП» - Хабаровск» продолжает следить за развитием событий.

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