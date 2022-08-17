Две женщины притворились матерями трехлетней девочки в Хабаровске Фото: предоставлено редакции «КП» - Хабаровск»

Жителей Железнодорожного района потрясло событие вечера 17 августа. Они нашли в своем дворе незнакомую девочку. Она не сказала, как ее зовут, только озвучила возраст. Оказалось, что кроха сбежала из больницы недалеко от Демьяна Бедного, 14.

Спустя некоторое время во двор пришла женщина, которая представилась мамой малышки. Однако бдительные соседи не спешили передавать девочку в руки неизвестной, а потребовали подтверждений. Незнакомка не смогла их предоставить. Спустя время на место пришла еще одна женщина, которая также заявила, что она мать девочки.

- Мы выяснили, что обе женщины - сотрудницы той самой больницы, из которой сбежала девочка. Вероятнее всего, персонал хотел скрыть факт произошедшего. Точно мы не знаем, но других версий тут нет, - поделилась с «КП» - Хабаровск» Марьяна К., жительница дома.

В итоге малышку все-таки передали в руки медработников, потому что девочка хотела есть и спать, и сильно плакала. Где ее настоящая мама, неизвестно. «КП» - Хабаровск» продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего.

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