Прокуратура проверит сотрудников больницы после публикации в «КП» - Хабаровск» о пропаже ребенка

Трехлетняя девочка сбежала из палаты и бродила одна по улицам города Фото: предоставлено редакции «КП» - Хабаровск»

Из больницы в Железнодорожном районе 17 августа сбежала трехлетняя девочка. Она ушла во время вечерней прогулки для пациентов в 19:20. Никто из работников учреждения не остановил ребенка, и он беспрепятственно вышел из здания. Перейдя через дорогу, девочка забрела во двор дома №14 на Демьяна Бедного. Неравнодушные жители увидели ребенка на качелях. Рядом не было взрослых, и стало понятно, что девочка потерялась.

Дальше начали происходить странности. Сначала малышку хотела забрать женщина, назвавшись ее мамой. Через 15 минут пришла другая «мамаша» и тоже пыталась увести ребенка. Жители двора не поверили обеим женщинам. Они дождались работников больницы, которым передали девочку.

Прокуратура принялась за проверку руководства и сотрудников медучреждения после публикации новости в Сети.

- В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц больницы и ответственных органов. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Региональный следственный комитет также начал проверку по признакам халатности работников больницы. «КП» - Хабаровск» продолжает следить за развитием этой истории.

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