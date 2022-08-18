Залез телефоном под юбку: извращенца из Комсомольска сняли на видео

Житель Комсомольска-на-Амуре делал интим-видео на лестнице в ТЦ. Фото: стоп-кадр

Хабаровский край будто накрыла сексуальная революция. То и дело появляются сообщения о каких-то совершенно разнузданных поступках жителей региона. То кто-то сбрасывает напряжение в общественных местах, то устраивает голый флешмоб. А теперь одного из жителей Комсомольска застукали за тем, что он заглядывал под юбку девушке при помощи камеры телефона.

Произошло все в торговом центре БУМ. Екатерина, заметив наглеца, сама достала телефон и начала снимать мужчину на видео

- Я сняла его, конечно, совсем неудачно, не успела. Этот мужчина снимал меня под юбкой, когда я поднималась по лестнице в БУМе. Пусть девчонки будут осторожны. Заявление на извращенца будет написано, и я надеюсь, что правоохранители заинтересуются данным случаем, - рассказала она.

Когда горожанин понял, что попался, он дал деру от девушки.

- Если его задержат, скорее всего, действия будут расценены как мелкое хулиганство. Но если у девушки есть возможность доказать, что она испытала моральные страдания, то тогда существует вероятность получить денежную компенсацию. Но речь тут не идет о миллионах или даже сотнях тысячах рублей. В России компенсации такого рода обычно имеют небольшой размер до 10 тысяч, - пояснила «КП» - Хабаровск» юрист Софья Самсонова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нашли голым на асфальте: мужчина устроил обнаженное представление на остановке в Хабаровске (подробнее)