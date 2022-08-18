Схватил за руку и отшвырнул к стене: пожилой мужчина напал на девушку из-за места в автобусе

Он объяснил свое поведение тем, что старших надо уважать Фото: предоставлено пассажиркой автобуса

Общественный транспорт Хабаровска стал местом притяжения для странных персонажей. На этот раз конфликт произошел в автобусе. О произошедшем рассказала подруга пострадавшей, пожелавшая остаться полностью анонимной.

Две девушки Наталья и Светлана (имена героинь изменены - прим. ред.) вместе ехали в центр города. Они зашли в нужный автобус и увидели свободное место на задних сиденьях. Наталья села на свободное место, а Светлана встала рядом. Внезапно к пассажиркам подлетел пожилой мужчина. Он зашел в автобус на той же остановке, только немного позже. Дебошир схватил Наталью за руку и с силой выдернул из кресла. После этого мужчина толкнул девушку в проход. Пассажирка ударилась об сиденья и упала.

- Остальные свидетели ситуации были в шоке от поведения мужчины. Они начали спрашивать, что он себе позволяет. Тот лишь ответил: «Старших надо уважать», - рассказала Светлана.

По словам очевидицы, весь автобус встал на сторону пострадавшей, однако невозмутимый нападавший не реагировал на претензии пассажиров. Он спокойно занял освободившееся место и просидел весь путь до своей остановки.

- О каком уважении может идти речь после такого поступка от мужчины в сторону девочки? Она ему потом спокойно сказала, что уступила бы ему место, если бы он попросил, однако его это не убедило.

Этой историей Светлана поделилась в надежде, что люди будут более уважительно относиться друг к другу. У Натальи остались синяки на руке и ногах, но заявление в полицию она не подавала.

Напомним, зимой в Хабаровске произошел похожий случай в трамвае. Тогда поссорились кондуктор и 20-летняя студентка. Девушка считала, что имеет полное право сидеть на месте, а женщина, что оно предназначено для кондуктора. В итоге все чуть не дошло до драки, и каждый из участников конфликта остался при своем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Конфликт «на занятом месте»: жительница Хабаровска пожаловалась на хамское поведение кондуктора

В Хабаровске произошла ссора между кондуктором троллейбуса и пассажиркой (подробнее)