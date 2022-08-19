Горячая красотка посетит Дальний Восток Фото: социальные сети Елены Берковой

Известная широкому кругу телезрителей бывшая участница реалити-шоу Дом-2 и звезда фильмов для взрослых 37-летняя Елена Беркова собирается посетить Хабаровск уже этой зимой. Да не с простым визитом, а чтобы одержать победу над соперницей в октагоне. Событие состоит в рамках турнира под эгидой Федерации современного панкратиона (MFP - прим. ред.).

Бой пройдет по правилам смешанных единоборств. То есть практически без них. Противники смогут бить друг друга руками и ногами, проводить болевые и удушающие приемы. Однако все же есть «красные линии». Сторонам запрещено бить головой, а также совершать удары в пах, по затылку и позвоночнику.

Порнозвезда давно занимается боями без правил Фото: социальные сети Елены Берковой

- Я давно дружу с менеджером Лены. Знаю и видел, что она время от времени дерется и часто бросает вызовы звездам разного калибра. У нас родилась идея медийного боя в Хабаровске. Осталось найти достойную соперницу из числа известных людей города. Турнир пройдет в декабре в «Платинум арене». Под это событие планируем заявить несколько громких поединков, - рассказал «КП» - Хабаровск» Дмитрий Коньков, президент MFP и организатор турнира.

Действительно, для тех, кто знаком с творчеством Елены Берковой, новое амплуа стало открытием. Она без доли страха выходит на ринг, избивает своих соперниц, вызывает на бой профессиональных спортсменов. А бои с ее участием в социальных сетях набирают больше просмотров, чем международные турниры UFC Fight Night и ACA.

- Пока претенденток на бой со звездой нет. Будем надеяться, что найдем известную местную девушку с широкой аудиторией, которой сможем помочь в подготовке. Сама идея заключается в том, что соперницы должны быть примерно одинаковых способностей. За два пятиминутных раунда какого-то избиения и жестокого кровопролития не будет. Елена же сама непрофессиональный боец.

Кто такая Елена Беркова?

Девушка родилась 11 марта 1985 года в Мурманске. В 19 лет она стала участницей популярного реалити-шоу «Дом-2», где провела меньше двух месяцев. Но этого времени хватило пробивной Берковой, чтобы прославиться на всю страну.

Карьера на ТВ не ограничилась только одним проектом. Елена Беркова была ведущей программы на музыкальном канале, участвовала в съемках различных клипов, но основную аудиторию получила за счет откровенных фильмов для взрослых.

Девушка прославилась благодаря скандальному телепроекту Фото: социальные сети Елены Берковой

В 2022 году Беркова нашла для себя новое перспективное направление деятельности, которое только начало зарождаться в России - это поп-ММА. По своей сути это те же бои без правил, но среди известных и популярных персон. Девушка уже дважды выходила «в клетку» и одержала две досрочные победы.

Бой Елены Берковой и Иришки Чики-Пики

Первый бой Берковой был заявлен как главное событие вечера на ринге. Противостояние порноактрисы и эпатажной «блогерши-маргинала» получилось захватывающим. Иришка Чики-Пики стала популярной благодаря аморальным роликам в Сети и съемкам в передаче «Давай поженимся». Несмотря на то, что блогерша действовала первым номером, Елене удалось уходить от всех атак. Ее работа ногами и движение по рингу привело зрителей в восторг. Уже на 30-й секунде боя Елена сделала проход в ноги и нанесла несколько мощнейших ударов. Следом Беркова скрутила визави удушающим приемом и мертвой хваткой зафиксировала шею соперницы. Этого Иришка, любительница горячительных напитков и разгульного образа жизни, не смогла выдержать и сдалась.

Она часто появляется на публике Фото: социальные сети Елены Берковой

Лола Тейлор и Елена Беркова

Второе появление 37-летней актрисы в октагоне случилось в мае 2022 года. Причем соперницей Берковой стала другая российская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева - прим. ред.). Оппонентка Елены родилась в маленьком сибирском городке, работала библиотекарем, но смогла найти себя именно в пикантном кинематографе. Поединок в Сети посмотрели более четырех миллионов человек.

Елена Беркова с первых минут захватила инициативу и на правах более опытного бойца навязывала свою тактику боя. Тейлор имела несколько возможностей выйти победителем схватки, но Елена смогла защититься и вновь провела удушающий прием. В итоге Тейлор сдалась.

После записи «2-0» в списке бойца Беркова вызвала на поединок балерину Анастасию Волочкову, которая, впрочем, несмотря на явный конфликт, отказалась от участия.

Остается только ждать, найдется ли достойная соперница для известной актрисы на Дальнем Востоке, которая сможет остановить победную поступь Берковой на вершину поп-ММА.

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