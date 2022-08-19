Бегал босиком за детьми: подозрительный взрослый мужчина не давал прохода несовершеннолетним в Хабаровске

Его совершенно не смущали камеры Фото: предоставлено редакции «КП» - Хабаровск»

Родители из ЖК «Восточный» очень переживают за своих детей. Причиной стало появление пьяного босого мужчины в одном из тихих спальных районов Хабаровска. Действия мужчины попали на камеру видеонаблюдения у подъезда.

На видео мужчина без обуви ждет мальчика у двери подъезда. Затем хватает ребенка на руки и вертит в воздухе. После этого они оба заходят внутрь. Обстоятельства инцидента прояснили местные жители.

- Какой-то товарищ вышел погулять пьяный либо под наркотиками, во всяком случае, вел себя очень неадекватно. Он бегал по двору, яростно подтягивался на площадке, потом пытался играть в салки с детьми. Одного ребенка взял на руки у домофона и с ним же зашел в подъезд. Его потом спугнул чей-то муж, и он ушел к себе домой. За несколько дней до этого инцидента он детям постарше предлагал выпить вместе коньяк. Подростки его испугались и отказались, - рассказал «КП» - Хабаровск» Дмитрий П. (имя героя изменено, - прим.ред.), житель ЖК «Восточный».

Также хабаровчане рассказали, что этот же мужчина зажимал в углу подъезда девочку. Его от ребенка отогнали соседи, однако скрылся незваный гость ненадолго. Через пару часов снова объявился во дворе и возобновил попытки приставать к несовершеннолетним. Мотивы мужчины остаются загадкой. Был ли скрытый умысел в его действиях или же это последствия пьяного угара, неизвестно.

Местные сообщили, что долго терпеть беспредел с маленькими детьми они не стали. Кто-то вызвал полицию, и мужчину забрали в участок. Его дальнейшая судьба на данный момент неизвестна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Неприлично трогал и обнимал детей: жительница Комсомольска рассказала о вопиющих случаях в сквере

Жители Комсомольска сняли на видео подозрительного старика в сквере на Дикопольцева (подробнее)