Дальний Восток атакует новая волна коронавируса Фото: Андрей АБРАМОВ

В ЕАО вернули масочный режим. Это решение было принято по рекомендации Роспотребнадзора. Соответствующий указ подписал губернатор автономии Ростислав Гольдштейн. Новое постановление, опубликованное на сайте правительства ЕАО, действует с 19 августа и отменяет предыдущий указ о снятии ограничений. Напомним, масочный режим снимали с 14 июня.

Ограничения по коронавирусу в ЕАО

В регион вернулись некоторые ковидные ограничения, которые были отменены в июне. Жители автономии теперь снова должны будут носить маски в общественных местах, магазинах, на работе, в автобусах и такси, а также в лифтах и на парковках.

За соблюдением ношения защитных средств должны руководители организаций, которые проводят спортивные и культурно-развлекательные мероприятия, а также занимаются перевозками. Ответственность также несут директоры и управляющие торговыми точками и общепитом.

Статистика ковида в ЕАО за август 2022 года

Заражаемость коронавирусом растет в еврейской автономии. За 20 августа в регионе было зарегистрировано 32 новых случая заражения. 19 августа коронавирусом заболели 29 человек. Для сравнения, за 1 августа зарегистрировано всего пять случаев. В больницы на стационарное лечение увозят от четырех до 10 человек в день.

- За август не было зафиксировано ни одного летального случая от COVID-19, но показатель коллективного иммунитета опустился до 8,8 процентов, - рассказали в региональном оперштабе по коронавирусу.

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