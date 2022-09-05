Есть первая победа: «Амур» набрал первые очки в чемпионате КХЛ

«Амур» обыграл «Куньлунь Ред Стар» со счетом 2:0 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Поражение в первом матче против «Спартака» заставило главного тренера «Амура» Вадима Епанчинцева подумать об изменениях в игровых сочетания «тигров». По большей части это коснулось атакующей линии. В матче против китайского «Куньлунь Ред Стар» на лед вышли новички хабаровской команды - Монахов, Калетник и Лихачев.

Первого гола в матче долго ждать не пришлось. На второй минуте «Амур» начал раскатываться из-за своих ворот. В средней зоне шайбу подхватил Владислав Калетник, сделал бросок, но его заблокировал защитник «звезд». Однако форвард не растерялся и тут же сумел подхватить снаряд для второго броска. Голкипер соперников Джереми Смит такого совсем не ожидал. Судья зафиксировал взятие ворот.

Второй период начался с прессинга «Куньлуня», но больше опасных моментов удалось создать хабаровчанам. При игре в большинстве Михал Йордан выложил передачу Руденкову. Тот щелкнул в касание в пустой угол и успел вскинуть руки, чтобы отпраздновать гол. Только вот шайба попала в сетку с внешней стороны ворот.

К концу второго периода «Куньлунь» серьезно прижал «Амур» к воротам, но оборона подчистила все опасные моменты у владений Евгения Аликина.

Третий игровой отрезок прошел под эгидой голевых моментов в исполнении нападающих «тигров» Лапина, Барулина и Николишина. Однако их титанические усилия не смогли изменить счет на табло арены «Мытищи». Поставить финальную точку удалось Александру Шарову, который на последней минуте поразил пустые ворота китайской команды.

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу Хабаровска, Евгений Аликин записал на свой счет первый «сухарь», и теперь команда отправится в Нижний Новгород, где 6 сентября встретится с «Торпедо».

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