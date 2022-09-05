Прерванная традиция: «СКА-Хабаровск» впервые за восемь лет увез очки из Красноярска

Матч завершился со счетом 1:1 Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Целых восемь лет команда с берегов Амура уезжала из Красноярска ни с чем. Но только не в этом сезоне. Подопечные Романа Шаронова смогли вырвать ничью в матче с принципиальным соперником - «Енисеем».

Место в воротах на этот раз занял опытный Евгений Помазан. В центре обороны расположился Мевлан Адили. А вот тройка нападающих Гелоян - Турсунов - Алейников осталась без изменения.

Уже на 15-й минуте хозяева поля могли открыть счет. Точный навес с левого фланга и скидка головой вывели полузащитника красноярцев на убойную позицию. На выручку хабаровскому голкиперу пришли защитники, которые выбили мяч с линии ворот.

После начала второго тайма комбинация «Енисея» и сольный проход нападающего Андрея Окладникова позволили отпраздновать успех. Мяч лег точно в левый нижний угол. Даже вытянувшийся в струнку Помазан был бессилен.

Хабаровчане имели несколько опасных моментов, но «пожар» у ворот «Енисея» удавалось тушить до 77-й минуты. Вышедший на замену Томас Руках, который в этот день праздновал свой 26-й день рождения, выдал пас вразрез на Магомеда Мусалова. Тот, в свою очередь, навесил в штрафную, и Михаил Гащенков филигранно пяткой отправил мяч мимо вратаря красноярцев.

Прервав традицию выезда в Красноярск, «СКА-Хабаровск» поднялся на 12 строчку чемпионата. После восьми игр в активе клуба девять набранных очков.

- Если говорить о качестве игры, то я знаю, что моя команда может больше. Но, к сожалению, на данный момент у нас не получается той цельной игры, какую мы хотим видеть, - поделился после матча Роман Шаронов, главный тренер «СКА-Хабаровска».

Следующая игра армейцев состоится 11 сентября против Уфы на центральном стадионе Казани.

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