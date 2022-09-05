Прибавление в краснокнижной семье: стало известно, сколько амурских тигров обитает на Дальнем Востоке

Учет амурских тигров на Дальнем Востоке проводился с начала 2022 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во Владивостоке объявили результаты сплошного учета амурского тигра на Дальнем Востоке. Новости хорошие: популяция краснокнижных котов заметно увеличилась. Примерно на 200 особей с последней «переписи» семь лет назад.

Учет амурских тигров на Дальнем Востоке проводился с начала 2022 года. В Хабаровском крае зверей считали в феврале. Около 300 специалистов искали следы тигров в непролазной тайге. Было исследовано 312 маршрутов краснокнижных котов.

Все результаты тщательно анализировали, в том числе с помощью искусственного интеллекта. Итоги «полосатой переписи» стали известны 5 сентября. Их объявили на Международном форуме по сохранению популяции тигров.

- На территории России обитает не менее 750 тигров, включая тигрят, - сообщили в пресс-службе АНО «Центр «Амурский тигр».

Предыдущий учет амурских тигров проводился в 2015 году. Тогда группировка полосатых на Дальнем Востоке составила 523-540 особей. Из них в Хабаровском крае обитали около 109-110 больших кошек.

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