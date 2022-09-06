Всегда виноват директор: почему люди гибнут в экстрим-турах

Подготовка любого тура является многоступенчатым процессом Фото: Тимур ХАНОВ.

Ежегодно по всей стране в туристических походах гибнут люди. Смерть девяти человек на Ключевской сопке стала еще одной громкой трагедией. Но ЧП происходят не только в горах. 4 июня 2021 года девять туристов на реке Катэн на рафте врезались в дерево. Все оказались в воде, одна женщина не смогла выбраться и утонула. Теперь директора компании, организовавшей отдых людей с риском для жизни, будут судить.

- Директор фирмы обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

В тот день на сплав по одной из самых спокойных рек в регионе, где постоянно проводятся такого рода туры, отправилась группа из 18 человек. И, как полагают в прокуратуре, руководитель турфирмы не смог дать в сопровождение опытных гидов и провести инструктаж.

Почему люди гибнут, отправляясь на отдых? Кто по-настоящему виноват в том, что происходят трагедии? И главное - как минимизировать риски? Об этом «КП» - Хабаровск» пообщалась с директором компании «АДРЕНАЛИН-ТУР» Сергеем Василенко.

- В таких местах, как Ключевская сопка, всегда гибли и будут гибнуть люди. Потому что это альпинизм, там очень высокие риски. Необходимо, чтобы гиды хорошо знали местность, имели и для себя, и для туристов качественное снаряжение. Но не исключается и человеческий фактор. Иногда серия ошибок может привести к трагедии, - сказал Сергей.

Он отметил, что подготовка любого тура является многоступенчатым процессом. Изначально планируется маршрут, ведется полный сбор информации о нем, составляется график прохождения. Одним из самых важных факторов является компетентность гидов. Нужно, чтобы они знали выбранные места, бывали там неоднократно. И команда тоже очень важна. У людей должен быть подходящий уровень физической подготовки под тот или иной маршрут. Потому что если для кого-то путь будет слишком трудным, выходить нельзя. Естественно, нужно регистрировать группу в МЧС, а если этого не происходит, то как минимум должны быть в ближайшем городе люди со спутниковой связью, которые могут отслеживать передвижение группы и в случае ЧП свяжутся со спасателями.

Отметим, что, как правило, после любой трагедии, связанной с официальным туризмом, под суд отправляют именно директоров фирм.

- Таков закон. В любом случае по нему всегда виноват директор. Хотя, конечно, он может быть вообще просто управленцем, который сидит в офисе. Можно юридически возложить ответственность на гидов, но в случае громкого ЧП это вряд ли поможет, - отметил Сергей Василенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Брат два дня сторожил тело сестры: чудовищной трагедией закончилась поездка туристов из Хабаровска на Алтай (подробнее)