Выставку «Многоликая в цвете. Российская империя на фотографиях Прокудина-Горского» открыли в рамках ВЭФ-2022

Работ высоко оценили посетители выставки Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Первый день Восточного экономического форума-2022 запомнится не только ярким открытием, но и стартом нового культурного проекта во Владивостоке. Пушкинский театр ДВФУ украсила выставка уникальных в своем роде кадров Сергея Прокудина-Горского. Исключительность представленных снимков не только в исторической ценности, но и технической. Все кадры до одного выполнены в цвете.

Выставка организована при поддержке государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, Фонда наследия русского зарубежья, АНО Культурный центр «Наш мир», государственного объединенного музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева, галереи антиквариата «РАРИТЕТ», антикварного бутика «Во имя Надежды», рекламного агентства «АФИНИТИ».

«Многоликая в цвете. Российская империя на фотографиям Прокудина-Горского» Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- Прокудин-Горский мечтал попасть на Дальний Восток. И сейчас благодаря выставке это частично удалось осуществить, - сказал Олег Ракитов, директор-координатор социокультурных программ ВЭБ РФ.

«Многоликая в цвете. Российская империя на фотографиям Прокудина-Горского» Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Корпорация развития ВЭБ.РФ, помимо работы по улучшению инфраструктуры городов, начала деятельность по культурной повестке городов. При этом важный акцент в работе идет именно на людей и неповторимые особенности территорий.

«Многоликая в цвете. Российская империя на фотографиям Прокудина-Горского» Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- Создав и приурочив к Восточному экономическому форуму эту выставку, мы подчеркиваем масштабность всей страны, акцентируя внимание людей на каких-то отдельных территориях. В октябре при поддержке ВЭБ. РФ во Владивостоке пройдет фестиваль «Русское зарубежье: города и лица». И здесь мы уже видим часть этого фестиваля, - добавил Олег Ракитов.

«Многоликая в цвете. Российская империя на фотографиям Прокудина-Горского» Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Примечательно, что в работах Сергея Прокудина-Горского практически не встретишь знаменитостей или элиту прошлого века. На трех портретах можно узнать Льва Николаевича Толстого и Федора Шаляпина. Остальные герои кадров - простые люди.

Крестьянские девушки. Нижняя Топорня Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- Есть пара кадров, которые меня действительно покорили. На первом изображены девушки в ярких платьях с ягодами в руках. Здесь завораживает не только передача цвета, но и факт того, что место, которое мы видим на фотографии, больше не существует. В 1909 году Нижняя Топорня - населенная, живая территория. Сейчас там все затоплено. И второй кадр - обучение еврейских мальчиков в Самарканде. Здесь важен не только факт, но и контекст, - сказала «КП» - Хабаровск» Елена Чернышкова, руководитель Фонда наследия русского зарубежья.

Примечательно, что организацией самой выставки занимались директор Пушкинского театра ДВФУ Александр Вовненко и его коллеги из Владивостока. Так, начинается выставка в закрытой темной комнате, стилизованной под вагон, в котором ездил фотограф и собирал свою невероятную коллекцию снимков. Дополнена выставка записями и воспоминаниями фотографа.

Посетители выставки Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

ВЭФ-2022: что Хабаровский край планирует сделать для развития региона

В ходе Восточного экономического форума губернатор Хабаровского края заключит ряд соглашений и встретится с послами КНДР и Индии (подробнее)