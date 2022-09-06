2,7 миллиона рублей в карман обманщиков: пожилых людей из Хабаровска оставили без гроша

Потерпевшие отдали аферистам 2,7 миллиона рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница Индустриального района перевела телефонным мошенникам более полутора миллионов рублей в период с июля по сентябрь. История оказалась как никогда знакомой.

77-летней хабаровчанке поступил звонок из Москвы. Мужчина на другом конце провода представился сотрудником правоохранительных органов и рассказал, что в столице была поймана группа мошенников, которые торговали поддельными биодобавками. Как выяснилось, жительница Хабаровска недавно тоже приобретала похожую продукцию. Ее признали потерпевшей и пообещали выплатить солидную компенсацию. Вот только для получения необходимо было оплатить комиссию за перевод денег и услуги по оформлению документов.

Спустя несколько дней подставной сотрудник снова позвонил пожилой женщине, сообщил о заминке с переводом и попросил выслать деньги дополнительно. Так продолжалось более месяца. Пенсионерка успела перевести мошенникам все свои сбережения. Она даже успела оформить кредит и занять деньги у родственников.

- Когда хабаровчанка сказала, что у нее больше нет возможности платить, злоумышленники отключили все контактные телефоны и больше не выходили на связь, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

Еще трех пожилых женщин аферисты убедили, что они помогают попавшим в аварии родственникам.

82-летней жительнице микрорайона «Большой аэродром» позвонила вымышленная дочь и рассказала о ДТП. Два часа эмоциональных уговоров, и пенсионерка отдала курьеру 800 тысяч рублей. Похожие ситуации произошли еще с двумя 87-летними хабаровчанками.

Всего четверо потерпевших отдали аферистам 2,7 миллиона рублей.

Сотрудники УМВД России по Хабаровску завели уголовные дела по статье «Мошенничество». Стражи порядка начали устанавливать лиц, причастных к совершению преступлений.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Блогерский лохотрон: «лидеры мнений» Хабаровского края разводят людей на деньги

Тренер из Комсомольска и блогерша из Хабаровска заманивают людей в финансовую пирамиду (подробнее)

Инфоцыгане ищут жертв: блогерша и тренер с Дальнего Востока продолжают дурить людей ради денег

Тренера и блогершу из Хабаровского края могут осудить за создание финансовой пирамиды (подробнее)