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Происшествия6 сентября 2022 8:46

2,7 миллиона рублей в карман обманщиков: пожилых людей из Хабаровска оставили без гроша

Четыре пенсионера из Хабаровска отдали мошенникам 2,7 миллиона рублей
Кирилл КЕМЕНЕВ
Потерпевшие отдали аферистам 2,7 миллиона рублей

Потерпевшие отдали аферистам 2,7 миллиона рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница Индустриального района перевела телефонным мошенникам более полутора миллионов рублей в период с июля по сентябрь. История оказалась как никогда знакомой.

77-летней хабаровчанке поступил звонок из Москвы. Мужчина на другом конце провода представился сотрудником правоохранительных органов и рассказал, что в столице была поймана группа мошенников, которые торговали поддельными биодобавками. Как выяснилось, жительница Хабаровска недавно тоже приобретала похожую продукцию. Ее признали потерпевшей и пообещали выплатить солидную компенсацию. Вот только для получения необходимо было оплатить комиссию за перевод денег и услуги по оформлению документов.

Спустя несколько дней подставной сотрудник снова позвонил пожилой женщине, сообщил о заминке с переводом и попросил выслать деньги дополнительно. Так продолжалось более месяца. Пенсионерка успела перевести мошенникам все свои сбережения. Она даже успела оформить кредит и занять деньги у родственников.

- Когда хабаровчанка сказала, что у нее больше нет возможности платить, злоумышленники отключили все контактные телефоны и больше не выходили на связь, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

Еще трех пожилых женщин аферисты убедили, что они помогают попавшим в аварии родственникам.

82-летней жительнице микрорайона «Большой аэродром» позвонила вымышленная дочь и рассказала о ДТП. Два часа эмоциональных уговоров, и пенсионерка отдала курьеру 800 тысяч рублей. Похожие ситуации произошли еще с двумя 87-летними хабаровчанками.

Всего четверо потерпевших отдали аферистам 2,7 миллиона рублей.

Сотрудники УМВД России по Хабаровску завели уголовные дела по статье «Мошенничество». Стражи порядка начали устанавливать лиц, причастных к совершению преступлений.

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