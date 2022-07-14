Блогерский лохотрон: «лидеры мнений» Хабаровского края разводят людей на деньги

Блогерша и тренер объединились в преступный тандем Фото: соцсети героев публикации Фото: Социальные сети

Жителей Хабаровского края пытаются обмануть на серьезные деньги. Тренер одного из фитнес-клубов Комсомольска Денис (имя героя изменено - прим. ред.) привлекает горожан к вложению своих денег в неизвестную криптовалюту под названием Crowdwiz. К раскрутке подключилась и блогер из Хабаровска Маргарита (имя героя изменено - прим. ред.). Бонни и Клайд местного разлива сулят «инвесторам» доход от 37% за три месяца до 130% за год, не прилагая никаких усилий. Но что же скрывается за красивыми фотографиями в социальных сетях и пламенными речами о золотых горах?

В соцсетях Дениса и Риты можно найти огромное количество отзывов от людей из разных уголков России. Их благодарят за помощь в регистрации и вводе первых депозитов на так называемую биржу. Для Риты, к слову, это не первый опыт участия в подобных схемах обмана. А ведь когда-то она была продавцом абонементов в бассейн. За огромное число «новобранцев» в декабре 2018 года она получила Mercedes от одной печально известной сетевой компании. Как выяснилось, авто было оформлено в кредит организацией и выплачивалось из средств товарооборота ее клиентов. Выпрыгнув из одной мутной схемы, блогерша нашла другую - в декабре 2020 года она наткнулась на Crowdwiz.

У Маргариты множество подписчиков в соцсетях Фото: соцсети героя публикации

А вот Денис присоединился к команде Риты не так давно. Наверняка фотографии «успешного успеха» девушки затмили его разум, и он начал активно привлекать своих друзей и клиентов фитнес-клуба. Поддержка куратора Маргариты и мощного ресурса в социальных сетях от девушки позволила ему быстро набрать аудиторию. Да так, что аккаунт за последние 24 часа успели заблокировать, хоть и временно. Что же движет нашими «героями»? А ответ прост - жажда наживы за счет доверчивых жителей региона.

Денис пишет посты о том, как зарабатывает Фото: соцсети героя публикации

ЧТО ОБЕЩАЮТ НОВЫМ УЧАСТНИКАМ?

Информацию о блокчейн-платформе Crowdwiz можно найти на просторах интернета. Основным рекламным лицом проекта выступал Александр Малиновский. Этот человек больше известен под сценическим псевдонимом Алекс, и он участвовал в первом сезоне шоу «Голос».

Специально для платформы создали токен Crowd, который является основной валютой проекта. Создатели уверяют, что ее стоимость никак не зависит от других активов и постоянно увеличивается в цене. Вот тут-то и кроется первый звоночек о сомнительности всей структуры.

Некоторые пользователи догадываются, что вся схема рассчитана на незнающих людей Фото: скриншот с социальной сети героя публикации

ЧТО НАХОДИТСЯ ВНУТРИ?

После регистрации на сайте пользователю становятся доступны дополнительные разделы. Внутри платформы можно купить монеты Crowd. Создатели уверяют, что их токен - независимая монета, но по законам финансового рынка это просто невозможно: любая криптовалюта имеет привязку к настоящим деньгам, товару или математическому алгоритму - еще одно сомнительное заявление не в пользу Crowdwiz.

Второй способ заработка - это игровая зона. На выбор предлагается три активности, в одной из которых пользователям надо делать ставки и выигрывать. Чем-то напоминает незаконные казино, не правда ли? А ведь нигде не указано, что платформа имеет соответствующую лицензию.

Как выглядит сайт мошенников Фото: скриншот с сайта

Третий способ получения прибыли - стейкинг. Его суть заключается в том, что пользователь хранит свою криптовалюту на платформе, тем самым обеспечивая работоспособность блокчейна. Это можно назвать своего рода банком, который начисляет проценты за вклад.

Один из вариантов, как потратить деньги впустую Фото: скриншот с сайта

Четвертый вариант «обогащения» - получение вознаграждения за привлечение новых людей по реферальной программе. То есть чем больше людей привел пользователь, тем больше его доход.

ПРИЗНАКИ ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДЫ

В целом деятельность компании не нарушает законодательство России, и люди добровольно вкладывают в нее деньги. В Хабаровске, как и в Комсомольске, никаких уголовных дел против платформы не заводилось. Но при проверке самой «биржи» и компании, стоящей за ней, стало ясно, что действуют Денис и Рита не совсем легально.

В реестре компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке числится московская фирма «Краудтех». Ей принадлежат несколько доменов, по которым можно попасть на платформу Crowdwiz. Основным родом деятельности фирмы является разработка компьютерного программного обеспечения. Но вот незадача - компания ликвидирована еще 28 сентября 2021 года, а ее дело живет.

Сверяя Crowdwiz по методике Центробанка, можно убедиться, что тренер из Комсомольска и блогер из Хабаровска зовут в пирамиду. Их доход формируется за счет вложений новых участников. Убеждая в легкости заработка, «криптобизнесмены» обещают огромный доход, который в разы превышает уровень банковских вкладов. Называя себя биржей, компания не имеет лицензии Банка России на осуществление финансовой деятельности. Кроме того, на платформе отсутствует какая-либо информация об учредителях и руководителях организации. Впрочем, так же как и каких-либо контактных данных.

- В данном проекте отсутствуют исходники смарт-контракта, которые можно свободно отследить на обозревателе транзакций Etherscan. Если отталкиваться от того, что это конфиденциальная информация, то в технической части проекта уже скрывается обман. В открытом исходном коде, который выложен платформой на GitHub, отсутствует информация о серверной части, и непонятно, куда уходят деньги пользователей. Отследить такие транзакции невозможно, - рассказал «КП» - Хабаровск» Георгий, разработчик проектов в сфере криптовалют.

Но самое бросающееся в глаза - отсутствие договора. Чтобы стать участником платформы, достаточно просто ввести логин и пароль. Отсутствие современной системы KYC (know your client, «знай своего клиента» - прим. ред.), которую используют проверенные разработчики, наталкивает на мысль, что безопасность платформы - пустой звук для разработчиков.

- Сотрудники полиции рекомендуют жителям края внимательно относиться к предложениям легкого заработка в Сети. Инвестирование - это сложный процесс, который требует специальных знаний в мире финансов. Прежде чем перечислять деньги в адрес торговых брокеров, нужно убедиться в существовании компании и изучить отзывы других вкладчиков, - рассказала «КП» - Хабаровск» Юлия Прокофьева, представитель УМВД.

В ведомстве также добавили, что в случае обращения граждан о действиях сомнительных финансовых организаций органами будут проводиться проверки и заводиться уголовные дела по статьям «Мошенничество» в зависимости от сумм причиненного ущерба.

«КП» - Хабаровск» направила запрос в хабаровское отделение Центрального Банка России с целью разъяснить, как возможно функционирование платформы от компании, которая уже внесена в список финансовых пирамид.

ЗНАКОМАЯ ИСТОРИЯ

Подобную, но менее технологичную схему раскрыли сотрудники полиции в Ярославле. Щупальца организаторов распространились в 67 городов в 32 регионах страны. Преступная группа действовала с 2013 года и привлекала деньги граждан по договорам займа для размещения на инвестиционных площадках, обещая ежемесячные дивиденды в размере 15-17 процентов. Заинтересованные таким доходом клиенты перечисляли аферистам суммы от 35 тысяч до нескольких миллионов рублей. По прошествии времени основатели пирамиды начали заключать агентские договоры с наиболее активными «инвесторами» на привлечение новых клиентов. Именно так сеть разрослась почти на половину страны.

Но по законам жанра алчность организаторов взяла верх, и с 2014 года пирамида перестала выполнять какие-либо обязательства по договорам. Однако компания не переставала принимать новые вклады. Полиция выяснила, что от рук мошенников пострадало более трех с половиной тысяч человек, а ущерб составил более 687 миллионов рублей. Уголовное дело по статье «Мошенничество» уже направлено в прокуратуру. Организаторам схемы грозит до 20 лет лишения свободы.

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