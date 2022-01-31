Сотрудники лжеклиник пойдут под суд за обман пациентов на 188 миллионов рублей в Комсомольске

15 сотрудников отдела продаж псевдомедицинского центра в Комсомольске предстанут перед судом за мошенничество Фото: Оперативная съемка

15 сотрудников отдела продаж псевдомедицинского центра в Комсомольске предстанут перед судом за мошенничество. Они заманивали людей на бесплатное обследование, во время которого якобы находили проблемы со здоровьем. Лжеврачи убеждали перепуганных клиентов: «Помочь вам можем только мы».

Обследование пациентов проводилось на фитнес-аппарате и ничего общего с реальной диагностикой тяжелых заболеваний не имело. Однако клиентам псевдоклиник внушали: «У вас тяжелая болезнь». Развивая мысль дальше, сотрудник лжемедцентра запугивал человека и убеждал в необходимости срочного платного лечения «по уникальным методикам с использованием передовых технологий». Стоимость доходила до 350 тысяч рублей.

Таких денег у клиентов центров не было, поэтому менеджеры рассказывали о несуществующей федеральной программе. Якобы по ней часть потраченных на лечение денег будет компенсирована за счет бюджета. Это работало, и пациенты брали кредиты.

Предварительно от действий недоврачей пострадало более тысячи жителей Комсомольска, а также Комсомольского и Амурского районов. Сумма ущерба - более 188 миллионов 800 тысяч рублей. Менеджерам псевдоклиник предъявлены обвинения в мошенничестве и покушении на мошенничество. Объем уголовного дела составил 158 томов, все материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.

- Уголовные дела в отношении занимавшихся противоправной деятельностью на территории городов Благовещенска и Хабаровска были выделены в отдельное производство. По некоторым из них судами вынесены обвинительные приговоры, часть дел находится на рассмотрении, - сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.