Сочиняли смертельные болезни и выманивали огромные деньги: в Хабаровске осудили менеджера скандальной сети лже-клиник

Псевдолечение обходилось считающим дни до кончины пациентам в среднем в 150 тысяч рублей и ограничивалось массажем Фото: Оперативная съемка

Надежда - страшная сила, которая практически любого заставляет верить в фантастические рассказы дельцов, наживающихся на доверии отчаявшихся людей. Именно так поступали в сети псевдомедицинских центров «***» (до вынесения окончательного вердикта суда мы не можем публиковать название компании, - прим. ред.), которые работали в Хабаровске, Комсомольске и Благовещенске. За годы существования жертвами лже-клиник стали более двух тысяч человек, а ущерб исчисляется в 300 миллионов рублей. Свой приговор за «развод» пациентов получил один из функционеров лже-медцентра Олег З.

ВСЕ НА ЗДОРОВЬЕ

Люди в белых халатах, стерильные кабинеты, многочисленные дипломы и доносящиеся отовсюду медицинские термины - пациенты, среди которых в основном пенсионеры, вспоминали, что лже-клиники были похожи на больницы. Псевдоврачи складно рассказывали о состоянии здоровья и умело навязывали лечение. Люди верили, что перед ними дипломированные специалисты, и вверяли им себя и свои деньги.

К сожалению, это все, о чем рассказывают пострадавшие. С журналистами они общаться не желают ни лично, ни по телефону, ни на условиях анонимности - стыдно. Зато ходят на суды в надежде вернуть уплаченное жуликам. Правда, как говорят адвокаты, вряд ли кому-то удастся вернуть полную сумму лечения.

А лечили в лже-клиниках почти от всего. Обещали поднять на ноги любого человека даже с самым сложным диагнозом. Естественно, не бесплатно - исцеление обходилось в сотни тысяч рублей. Если денег нет, можно было взять кредит у менеджера одного из многочисленных банков, которые с радостью выписывали займы прямо в офисах псевдомедцентров.

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Каких только диагнозов не ставили сотрудники лже-клиник. Рак, язва, сердечно-сосудистые заболевания, почечная недостаточность - все это показывало якобы передовое оборудование «Мультискан», которое всего-навсего определяет процент жира, воды и мышечной массы в организме. Под прессингом менеджеров псевдомедцентров, рисующих страшные сценарии развития болезней, люди готовы были отдать «***» все до последней копейки.

Как манна небесная выступали квоты - новинка, выдуманная ушлыми функционерами лже-клиник. Когда обескураженный от диагноза и от суммы «лечения» человек начинал сомневаться, ему сообщали хорошую новость: «Если согласитесь сейчас, у вас есть возможность получить большую скидку». И это срабатывало.

Псевдолечение обходилось считающим дни до кончины пациентам в среднем в 150 тысяч рублей и ограничивалось массажем. Медицинские процедуры здесь не проводились, так как не было квалифицированных врачей.

ОЛЕГ З.

35-летний мужчина пришел работать в лже-клинику в июне 2017 года на должность менеджера по продажам. Он обзванивал людей и приглашал на бесплатное обследование, а после проводил его. За хорошие показатели из облапошенных пациентов Олега повысили до руководителя отдела продаж. Мужчина учил новичков, как «разводить» пенсионеров, и составлял планы продаж.

В центре Олег проработал до февраля 2019 года. К этому моменту за его спиной были 450 обманутых человек, у которых он выманил более 63 миллионов рублей. Еще 600 тысяч рублей топ-менеджер лже-клиники похитить не успел - шесть клиентов «***» расторгли договоры на псевдолечение.

- Уголовное дело возбуждено по статьям «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере», а также «Покушение на мошенничество». Подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и способствовал раскрытию и расследованию преступлений. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил, - рассказала «КП» Ирина Гребенюк, помощник прокурора Центрального района города Хабаровска.

Псевдомедцентры прекратили работу в 2019 году. Тогда в офисы ворвались люди в масках. Задержали всех, кого могли, 15 человек разной степени важности в сети лже-клиник до сих пор не признают свою вину. По ряду функционеров идут суды.

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