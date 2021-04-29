Придумывали страшные болезни, а потом разоряли пациентов: в Хабаровске передали в суд громкое дело о сети лже-клиник

«Недоврачи» без лицензий и образования рассказывали своим клиентам о страшных заболеваниях Фото: Оперативная съемка

Более 2000 пострадавших, 43 обвиняемых, 300 миллиона рублей ущерба – дело о псевдомедицинском центре «**» (до вынесения вердикта суда мы не можем публиковать его название), который работал в Хабаровске, Комсомольске и Благовещенске. «Недоврачи» без лицензий и образования рассказывали своим клиентам о страшных заболеваниях и обещали исцеление. Главное условие – заплатить за псевдолечение огромные деньги. Перед судом отвечает один из функционеров лже-медцентра – Андрей Л. Только на его счету почти 600 жертв.

ЯЗВА КАК ПРИГОВОР

Просторное помещение, люди в белых халатах, на стенах развешаны дипломы, - псевдомедцентры, по воспоминаниям пациентов, были похожи на настоящие клиники. Отовсюду доносились сложные термины, врачи складно рассказывали людям о состоянии здоровья. Как не поверить, что ты в руках специалистов, у которых есть необходимые образования и лицензии.

Заманивали людей в центр обычным способом: служащие колл-центра обзванивали людей и приглашали пройти бесплатное обследование. Выбирали в основном более доверчивых пенсионеров. Уже на месте специалисты расспрашивали клиентов о состоянии здоровья и получали картину, которая позволяла «раскрутить» человека на большие деньги.

За смертный приговор иногда выдавались самые типичные болячки, например, язва. Сотрудники «**» рисовали пенсионерам страшные сценарии развития болезней, хотя, на самом деле, все было не так страшно. Считающего дни до кончины человека передавали в руки менеджера, который, тяжело вздыхая, предлагал единственный путь исцеления – пройти лечение в «**».

В среднем псевдолечение обходилось в 150 тысяч рублей Фото: Оперативная съемка

НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ КВОТЫ

Менеджеры псевдомедцентра хорошо играли на контрастах. После того, как у обескураженного клиента появлялась надежда отодвинуть смерть, его «били по голове» стоимостью лечения. За исцеление у бабушек и дедушек просили от 80 до 300 тысяч рублей. Когда пациента медленно хватал удар, ему говорили о квоте, по которой можно получить хорошую скидку.

В среднем псевдолечение обходилось в 150 тысяч рублей и ограничивалось массажем. Попавшиеся на удочку дельцов клиенты «**» чаще всего брали кредиты на процедуры. Благо представители банка сидели прямо в «клинике».

ПРОДАЖНИК ОТ ЛУКАВОГО

Андрей Л. устроился в «**» в 2016 году, стал менеджером отдела продаж. У мужчины грамотно поставленная речь и отличный дар убеждения. За успехи по службе Андрея повысили до руководителя отдела продаж. Мужчина обучал менеджеров и если они не справлялись, то сам принимался за обработку пациентов.

В центре Андрей проработал вплоть до 2019 года. За это время он успел «обработать» 582 человека, ущерб – 63 миллиона рублей. Еще 646,5 тысяч рублей мужчина, по версии следствия, пытался похитить, но не успел – клиенты «**» расторгли договоры на псевдолечение.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество организованной группой в особо крупном размере и покушение на мошенничество в крупном размере». Обвиняемый заключил досудебное соглашение. Суд приступил к рассмотрению уголовного дела. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Он начал возмещать ущерб, - рассказала «КП»-Хабаровск» Оксана Подласенко, помощник прокурора Центрального района краевой столицы.

Центры закрыли в 2019 году, тогда в учреждения наведались люди в масках. Задержали всех, кого могли, сейчас ведется следствие, по некоторым людям, которые заключили досудебные соглашения, уже идут суды, ряду фигурантов вынесли приговоры. Андрею Л. грозит до десяти лет колонии.

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