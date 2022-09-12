Могут погибнуть во сне: потолок в детсаду Биробиджана на грани обрушения

Потолок в детском саду течет продолжительное время Фото: скриншот из видео

На отваливающуюся штукатурку и неприятный запах в игровых комнатах пожаловались родители воспитанников детского сада №32 микрорайона «Сопка» в Биробиджане. В стенах дошкольного учреждения воспитывается более 80 детей. Оно является единственным на весь микрорайон. История длится уже не первый месяц, и конца проблеме не видать.

Здание 1975 года постройки когда-то было овощехранилищем при войсковой части. Позже его переоборудовали в ведомственный детский сад, куда водили детей военнослужащих. Только в 2003 году постройку передали в ведение администрации Биробиджана. Примерно с того времени не проводилось вообще никаких ремонтных работ.

- Ремонт крыши не делался с момента сдачи здания. Стропильная система вся черная, балки прогнили. Потолок покрылся черными пятнами. Мы неоднократно обрабатывали его специальным раствором против плесени и красили, но это уже не помогает, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник, знакомый с ситуацией.

Грибок в детском саду пошел уже по нескольким помещениям. Воспитатели вынуждены ставить ведра под текущие трещины в потолке. Доходит до того, что за день выносят четыре полных ведра с водой.

Администрация Биробиджана в социальных сетях дала ответ, что крышу детского сада приведут в нормативное состояние. Но тут есть одна загвоздка.

- В конце августа муниципалитет принял решение отремонтировать нам крышу. Но только тот кусок, который прохудился. Замена всей кровли обойдется в четыре миллиона рублей. Разумеется, таких денег у детсада нет. В итоге им выделили всего 47 064 рубля по муниципальной программе.

Что сегодня можно сделать с этими деньгами? Пока чиновники утопали в бюрократических процедурах, течь стала еще больше. Трещины в потолке разрослись не только в игровой комнате, но и в спальне. Постоянный запах сырости вряд ли скажется положительно на здоровье подрастающего поколения.

- Подрядчик уже осматривает фронт работ, пытается что-то придумать, чтобы уместиться в такой скромный бюджет.

Но и это еще не все беды несчастного детского сада. Помимо кровли страдает и электрическая проводка. В здании нет работающей пожарной сигнализации, потому что на это не выделяются средства. А та, что сейчас установлена, находится в нерабочем состоянии.

Если и спасать дошкольное учреждение, то делать это надо сейчас, подходя к решению проблем комплексно. В ином случае родители воспитанников готовы подготовить обращение в прокуратуру региона.

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