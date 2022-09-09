«Ищу мужчину с большим…»: дерзкая девушка из Хабаровска попала в руки лжемиллионера-криптовалютчика

Игорь оценил энергичность девушки. Фото: стоп-кадр видео

Катя Брусникина из Хабаровска или просто «Буря» стала участницей нашумевшего телепроекта «Мистер X». 28-летняя девушка отправилась на реалити-шоу, чтобы побороться за сердце миллионера, главы крупнейшей в России криптовалютной компании Игоря Саванца. Не слышали о таком? Ничего удивительного, ведь это легенда для Кати и других участниц. На самом деле 26-летний молодой человек - простой мойщик окон.

«Мистер X» на телеканале «Пятница»

По задумке сценаристов, из простого работяги, который в прошлом был военным летчиком, делают миллионера. Парня из Белогорска Амурской области обучили этикету, искусству танца и тому, как правильно есть устриц, держаться на публике и вести себя так, как подобает воротиле криптовалютного рынка. Теперь Игорь устроил кастинг невест. Правды о нем девушки не знают и свято верят в легенду. Участниц для шоу собрали самых разномастных со всей нашей страны и мира. Состоятельных и не очень, полных, худых, интеллигентных и хабалистых. И одна из них должна дойти до финала. В числе претенденток и Катя, которая с ходу в своей видеовизитке заявила, что она «сложная, но зато добрая, верная, честная и настоящая».

— Я крутая, обожаю быть в центре внимания и эпатировать публику, — вот так честно и по-настоящему заявила Катя. Фото: стоп-кадр видео

Катя Брусникина борется за сердце «Мистера X»

- Живу в Хабаровске и мечтаю свалить из этого холодного города. Я крутая, обожаю быть в центре внимания и эпатировать публику, - вот так честно и по-настоящему заявила Катя. В момент первой встречи (без визуального контакта) с Игорем она выяснила, что тот, как и она, с Дальнего Востока. После трехминутного диалога пара решила, что продолжит свое дальнейшее общение. Игорь оценил энергичность девушки. Впрочем, как и соперницы, которые подметили, что Брусникина ведет себя довольно несдержанно и вульгарно. Девушка часто нецензурно выражалась в порыве эмоций, и ее поведение было далеко от манер леди (возможно, она могла бы успешно пройти кастинг в «Пацанки»).

В своем прошлом Игорь был летчиком. Фото: стоп-кадр видео

После девушек ждали еще несколько этапов отбора претенденток на сердце парня. Для них устроили роскошный вечер в заведении, где к столу подавали морские деликатесы: гребешки, лобстеры, крабы и прочее. Тут Екатерине не было равных. Она, как типичная жительница Дальнего Востока, показала остальным девушкам, как правильно есть подобную еду, научив разделываться с клешнями и вынимать из них деликатесное мясо, вскрывать раковины моллюсков и заправлять их лимонным соком. Под конец девушка начала полагать, что если с большинством соперниц Игорь успел пообщаться, а с ней нет, то она получит путевку домой, но этого не произошло, и теперь она продолжит участие в проекте, чтобы вскоре узнать всю правду о потенциальном женихе. А именно так себя позиционирует герой, обещая, что через месяц выберет ту единственную и будет готов жениться на ней.

Катя Брусникина описала своего идеального мужчину

Сейчас молодой человек работает мойщиком окон в Белогорске. Фото: стоп-кадр видео

Для участниц шоу Игорь - криптовалютный миллионер. И немало девушек отмечало в своих визитках, что хотят именно состоятельного мужчину. Екатерина же отметила совершенно другие качества.

- Мой идеальный мужчина должен быть мужественным, ответственным, высоким, с большим…, опытным. Мое сердце открыто. Дайте мне нормального мужика, - заявила она.

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