Борется за жизнь: получивший 90% ожогов тела дальнобойщик остается в реанимации

Дальнобойщик, пострадавший от удара током в поселке Хор, по-прежнему находится в реанимации. Фото: 27dps_lazo

Дальнобойщик, пострадавший от удара током в поселке Хор, по-прежнему находится в реанимации. Состояние мужчины врачи оценивают как тяжелое. Дышать без подключения к ИВЛ он не может. Об этом сообщила представитель регионального Минздрава Юлия Тагнер.

Никаких прогнозов медики не делают. В подобных случаях все может решить общее состояние здоровья человека. Напомним, что пострадавший водитель средних лет, ему около 40. Возможно, учитывая то, что мужчина еще не стар, он сумеет выкарабкаться.

Напомним, случилось все 4 сентября в поселке Хор в районе имени Лазо. Мужчина забрался на фуру, чтобы отремонтировать ее, но зацепил электрический провод. Машину окутало облако дыма, на место ЧП выезжали пожарные.

По информации надзорных ведомств Хабаровского края, инцидент начали проверять, но говорить о каких-либо выводах пока преждевременно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

90% тела в ожогах: дальнобойщика при смерти нашли у электропровода (подробнее)