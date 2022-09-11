ВКС России получили партию новых Су-35С из Комсомольска-на-Амуре. Фото: ОАК

Партию новых СУ-35С, изготовленных на авиазаводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, получили Воздушно-космические силы России (ВКС). Истребители, оснащенные самым современным оборудованием, успешно зарекомендовали себя в ранее проведенных учениях «Восток-2022».

— Это истребители поколения 4++ новейшей серии, предназначенные для выполнения различных боевых задач: перехвата и уничтожения в дальних и ближних воздушных боях всех классов воздушных целей, борьбы за господство в воздухе, поражения наземных и надводных объектов, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования, — сообщила госкорпорация «Ростех» в Telegram.

Истребитель способен разгоняться до 2500 километров в час во время работы на высоте и до 1400 километров в час рядом с землей. Взмывать вверх он может на 20 000 километров и с подъемом до 280 метров в секунду.

Аналогов этим боевым машинам нет. Они по своему функционалу обошли модели поколений «4» и «4+». Отличительными особенностями самолета являются новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, новая радиолокационная станция позволяющая на большом расстоянии обнаружить воздушные цели, а также двигатели с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги. Именно он наделил эти машины способностью выполнять сложнейшие маневры в воздухе.

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