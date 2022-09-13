Разберется суд: учительница из Хабаровска отомстит за слив интимных фото в Сеть

Обидчикам педагога грозит штраф. Фото: reporter.khv

Откровенные фотографии школьной учительницы китайского языка из Хабаровска наделали шума в Сети. Только ленивый не обсуждал тему из разряда первородности яиц и куриц: можно педагогу публиковать обнаженку или нет. «КП» - Хабаровск» постаралась разобраться в ситуации и обратилась за помощью к экспертам.

Начнем с того, что в паблике, где появились снимки, утверждалось, будто родители учащихся обращались в администрацию и требовали отстранить преподавателя. Но якобы никаких мер принято не было. Однако информация не подтвердилась.

- Ранее в адрес управления образования администрации города Хабаровска обращений о неэтичном поведении учителя школы №35 не поступало. В настоящее время по данному факту проводится проверка, - рассказали «КП» - Хабаровск» в управлении.

Если отбросить в сторону лирику и посмотреть на ситуацию с правовой точки зрения, то преподаватель не сделала ничего дурного.

- Аккаунт у нее закрыт. Если бы она выставляла это в открытый доступ, тогда к ней было бы гораздо больше вопросов, потому что контент распространялся бы на неопределенное количество лиц. А она целенаправленно оградила других людей. Смотрели фото те, кто этого хотел, и кому она это позволила, - поясняет Марианна Максимова, адвокат НОКА «Защит-ДВ» в Хабаровском крае. - Но если оценивать ее поступок, то он аморален. Она - пример для подражания: во-первых, взрослый человек, а во-вторых, учитель.

Так что в этом случае самому педагогу грозит разве что строгий выговор или увольнение с работы (естественно, с формулировкой «по собственному желанию»). Зато учительница имеет полное право подать в суд на тех, кто слил в общий доступ кадры из ее частной жизни.

- За это действительно грозит административная ответственность. Правда, получить какую-то существенную выплату точно не получится. Штраф - 500 рублей. Так что овчинка выделки не стоит, я бы сказал. Разве что выигранное дело даст моральное удовлетворение, - пояснил адвокат Алексей Слепцов.

И, как стало известно «КП» - Хабаровск», своим правом отстоять личные границы преподаватель решила воспользоваться и уже подала в суд на обидчиков. Вот только кто ими является? По имеющейся информации, фото из аккаунта как раз сумели достать родители учащихся. Но неясно, как они вообще о них узнали и за что решили так наказать педагога. Вполне возможно, что причины этого кроются в глубокой личной неприязни или слепой ревности. Как сообщили в школе, сейчас преподаватель продолжает вести занятия в обычном режиме.

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