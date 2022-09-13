Вытаскивали вчетвером: утонувшего рыбака нашли в Хабаровском крае

Спасатели обнаружили тело мужчины в реке Хор Фото: @amyr_poick Фото: Социальные сети

12 сентября поисковики из отряда «Амур Поиск» принимали участие в операции по поиску пропавшего мужчины в реке Хор в районе имени Лазо. Местный житель вышел на воду порыбачить, но не вернулся. Скоро волонтеры обнаружили лодку, зависшую, будто в воздухе, на затопленном бревне.

Течение реки здесь очень быстрое. Скорее всего, легкое судно с рыбаком на борту послушно подчинилось стихии, а после наткнулось дном на препятствие. Часть лодки торчала над водой, а другая, в которой находился двигатель, была утоплена на 2,5 метра.

- В результате поисковых работ был найден мертвый мужчина, - сообщили волонтеры из «Амур Поиска».

Спасателям самим пришлось бороться с течением реки, чтобы достать утонувшего и лодку на берег. Вода буквально сносила их с ног, из-за чего пришлось натягивать страховочный трос.

Напомним, что выходить на воду, где отмечается сильное течение, крайне опасно. Легкие судна теряют маневренность, повышается риск столкновения с подводными камнями, мусором и другими преградами.

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