Осторожно, очень милое видео: семейство барсуков стало героями вирусного ролика

Единственными источниками опасности для барсуков в тайге являются медведи и тигры. Фото: стоп-кадр

Видео, которое можно пересматривать на репите по много раз и которым стоит поделиться с друзьями, сделал при помощи фотоловушки Александр Баталов, директор «Дурминского лесоохотничьего хозяйства». Главными героями короткого ролика стали барсуки. Малышня умилительно передвигалась по траве.

Забавно пробегая в высоких зарослях, маленькие барсучки спрятались за крупными листьями молоденьких деревьев и травы.

- У барсуков сейчас жаркая пора, они наращивают жир. Только сумерки, и они уже бегут в дубняки за желудями. Урожай в этом году хороший, корма много. Так что через месяц эти ребята станут настоящими упитанными барсуками, - рассказал Александр Баталов.

Предстоящую зиму малышня (а героям ролика около четырех месяцев) проведет возле матери. А весной отправится во взрослую жизнь.

Еще животные сейчас готовят к зиме свои норки.

- Я тут видел одну недавно. Смотрю, а они оттуда уже все выгребли, навели порядок. Молодцы.

Единственными источниками опасности для барсуков в тайге являются медведи и тигры. Уж больно хищники любят разорять норы и охотиться за их хозяевами. А в остальном барсуки живут вольготно: корма вокруг много, просторы широкие, популяция в полном порядке.

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