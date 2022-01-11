«Гулливеры», а ходят с мамой: семейство тигров обнаружили на прогулке в Хабаровском крае

Тигрицу с сыновьями сняли у дерева. Фото: скриншот из видео

Необычные кадры запечатлели в лесоохотхозяйстве «Дурминское»: три тигра собрались вокруг одного и того же дерева. Выяснилось, что оно не совсем обычное. Это так называемое маркировочное дерево, с помощью которого взрослые особи общаются между собой.

- Это дерево - тополь, сломанный ветром. Почему-то именно он интересует тигров, и они пользуются им как почтовым ящиком, - рассказал «КП»-Хабаровск» Александр Баталов, директор «Дурминского лесоохотничьего хозяйства».

Такие деревья служат тиграм для получения информации. Соседи оставляют друг другу метки, который несут информацию о поле, возрасте, физиологическому состоянию другого тигра. У каждого такой запах индивидуален, поэтому особи точно знают, кто именно проходил мимо него.

Загадка того, почему сразу три тигра решили прийти к одному и тому же дереву, решилась очень быстро. Как оказалось, на видео запечатлено семейство: взрослая мама и два сына. Тигрицу, гуляющую с детьми, зовут Желтобокая. Необычное имя она заслужила своим интересным окрасом.

- У нее на правом и левом боку большие участки кожи без полос желтого цвета. Такое редко бывает, поэтому решили ее назвать так. У нас она живет уже три года, ей около пяти лет, - рассказал Александр Баталов.

Всего у Желтобокой трое детей, которых она родила год и семь месяцев назад. Дочка предпочитает охотиться одна, а сыновья не отходят от мамы. Несмотря на то, что они размером уже больше матери, тигрята все еще следуют за ней в надежде, что она поможет им изловить какую-нибудь добычу. Послания, оставленные другими тиграми на маркировочном дереве, предназначены для взрослой самки. Однако молодые тигры также пытаются копировать поведение матери, хотя еще и не доросли до того, чтобы пользоваться «почтовыми ящиками» по назначению.

- У этих «Гулливеров» еще мало опыта охоты, все смотрят на свою маму добрую, которая их подкармливает. Мать относится к ним с большой теплотой, никогда на них не рыкнет, никогда их не отпугнет и не ударит. Это удивительные животные: казалось бы, грозные, но Желтобокая - очень нежная и заботливая мать, - рассказал Александр Баталов.

Сейчас молодые тигры еще могут позволить себе такие семейные прогулки, но придет время, и им потребуется искать освободившийся участок или территорию, где не будет других самцов. Александр Баталов рассказал «КП»-Хабаровск», что в его коллекции уже очень много интересных видео, на которых запечатлены тигры в естественной среде обитания. Он также отметил, что в этом году на территории лесоохотхозяйства родилось много тигрят. В феврале настанет Всероссийский учет тигров, и тогда можно будет с точностью сказать, сколько особей проживают в «Дурминском» на данный момент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Гулявший по дорогам одинокий тигренок нашел маму в Хабаровском крае

Малыш лениво убегал от автомобилистов и прятался в сугробах (подробнее)

Амурские тигры из Хабаровского края начинают осваивать просторы Якутии

Полосатым хищникам, популяция которых значительно разрослась, стало тесно на территории Дальнего Востока, и они начали расширять свой ареал обитания впервые за 50 лет (подробнее)