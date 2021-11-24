Амурские тигры из Хабаровского края начинают осваивать просторы Якутии
Фото: Иван МАКЕЕВ
Впервые за последние 50 лет в Якутии обнаружили следы амурского тигра. Об этом сообщили в благотворительном фонде «Тигрус».
Полосатый хищник отметился на берегу правого притока Алдана в юго-восточной части региона. Там были найдены его следы сотрудниками авиалесоохраны.
- Численность тигров на Дальнем Востоке перевалила за 600 особей, поэтому появление тигра в Якутии - радостное событие для всех защитников этого вида животных, - рассказали в фонде.
Там также отметили, что тигру сложно закрепиться в этом регионе Якутии из-за отсутствия широколиственных лесов и кабанов. Это провоцирует дефицит пищи. Однако то, что тигры обследуют свои исконные охотничьи угодья, свидетельствует о том, что численность самых северных тигров не вызывает опасений.
Там отметили, что тигры начинают осваивать новую территорию благодаря поддержке их популяции в Анюйском национальном парке.
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