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Дом. Семья24 ноября 2021 0:37

Амурские тигры из Хабаровского края начинают осваивать просторы Якутии

Полосатым хищникам, популяция которых значительно разрослась, стало тесно на территории Дальнего Востока, и они начали расширять свой ареал обитания впервые за 50 лет
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Амурские тигры из Хабаровского края начинают осваивать просторы Якутии

Амурские тигры из Хабаровского края начинают осваивать просторы Якутии

Фото: Иван МАКЕЕВ

Впервые за последние 50 лет в Якутии обнаружили следы амурского тигра. Об этом сообщили в благотворительном фонде «Тигрус».

Полосатый хищник отметился на берегу правого притока Алдана в юго-восточной части региона. Там были найдены его следы сотрудниками авиалесоохраны.

- Численность тигров на Дальнем Востоке перевалила за 600 особей, поэтому появление тигра в Якутии - радостное событие для всех защитников этого вида животных, - рассказали в фонде.

Там также отметили, что тигру сложно закрепиться в этом регионе Якутии из-за отсутствия широколиственных лесов и кабанов. Это провоцирует дефицит пищи. Однако то, что тигры обследуют свои исконные охотничьи угодья, свидетельствует о том, что численность самых северных тигров не вызывает опасений.

Там отметили, что тигры начинают осваивать новую территорию благодаря поддержке их популяции в Анюйском национальном парке.

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