Неделю боролся за жизнь: обгоревший от удара током дальнобойщик умер в реанимации

На выходных, спустя неделю лечения, сердце пациента не выдержало. Фото: 27dps_lazo

Дальнобойщик, получивший удар током, скончался в больнице Хабаровска. Медики боролись за жизнь мужчины неделю, но чуда не произошло. Водитель фуры скончался от 90% ожогов тела.

ЧП произошло 4 сентября в поселке Хор в районе имени Лазо. Мужчина забрался на фуру, чтобы отремонтировать ее, но зацепил электрический провод. После этого машину окутало облако дыма, на место ЧП выезжали пожарные.

40-летний дальнобойщик был доставлен в больницу. Врачи с первого дня не давали никаких прогнозов. Спасение пациента, который находился в столь тяжелом состоянии, было маловероятно, но медики делали все возможное.

На выходных, спустя неделю лечения, сердце пациента не выдержало.

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