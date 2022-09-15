Хоккейный клуб «Амур» заключил контракт с 26-летним нападающим Райаном Макиннисом

26-летний форвард подписал контракт с хабаровской командой Фото: nhl.com

Новичком нападения хабаровского «Амура» стал 26-летний американский центральный нападающий Райан Макиннис. Его отец - Эл Макиннис, экс-защитник клубов НХЛ и сборной Канады, член Зала хоккейной славы.

Габаритный форвард в 2014 году был выбран командой «Аризона Койотиз» на драфте. Однако путь до НХЛ был тернист. В 19 лет Райан дебютировал в АХЛ в составе «Спрингфилд Фэлконс». Тогда же он был привлечен в молодежную сборную США, с которой завоевал бронзу чемпионата мира.

В 2018 году права на игрока перешли клубу НХЛ «Коламбус Блю Джекетс». До 2020 года форвард играл во второй по силе североамериканской лиге, набирая от 17 до 30 очков за сезон. Эти результаты позволили попробовать свои силы в НХЛ. В составе «мундиров» Макиннис провел два сезона, приняв участие всего в 26 матчах. Небольшое игровое время позволило нападающему набрать всего лишь одно очко.

Прошлый сезон Райан провел в системе клуба «Баффало Сейбрз». Играя за фарм-клуб «Рочестер Американс», игрок набрал 27 очков (11 голов и 16 передач - прим. ред.) за 49 матчей. Также один раз поднимался в основную команду.

- Рассчитываем, что он поможет нашей команде усилит атаку. Добро пожаловать, - отметил Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

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