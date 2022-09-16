Рыльце в крипте: за воровством электричества застали мужчину из ЕАО

У мужчины изъяли манеры для добычи криптовалюты Фото: пресс-служба УФСБ по ЕАО

Диспетчера энергетических сетей и подстанций одного из крупнейших добывающих предприятий в ЕАО застали за необычным занятием. Он подключил оборудование для майнинга криптовалют к электросети компании, чем мог создать угрозу остановки ее деятельности.

Занимая высокую должность, мужчина наплевал на правила эксплуатации электроподстанции ради обогащения. Чтобы майнинг приносил больше прибыли, фигурант задействовал даже систему управления технологическим процессом предприятия, что могло привести к аварии.

Первыми заподозрили неладное сотрудники УФСБ по Еврейской автономной области.

- После проведения оперативно-розыскных мероприятий мужчине было объявлено официальное предостережение, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анастасия Королева, пресс-секретарь УФСБ России по ЕАО.

Злоумышленник подключил оборудование к электроподстанции Фото: пресс-служба УФСБ по ЕАО

За время добычи крипты подозреваемый успел нажечь электричества на 250 тысяч рублей. Этим уже заинтересовались полицейские, которые завели уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана». Правоохранителям удалось изъять специализированное оборудование для добычи.

- Расследованием уголовного дела занимается ОМВД России по Облученскому району. Следствие только началось, поэтому пока устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказала «КП» - Хабаровск» Оксана Ткачева, руководитель пресс-службы УМВД России по ЕАО.

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