Зажало намертво: два человека погибли в трагической аварии в Комсомольске. Фото: Komcity News.

Вечер субботы, 17 сентября, в Комсомольске-на-Амуре был окроплен кровью. Страшное ДТП произошло на Северном шоссе. Двух человек мгновенно не стало после выезда в кювет и столкновения с деревом.

Около 21:05 в тихом районе Комсомольска-на-Амуре на Северном шоссе раздался жуткий шум. Визг колес, после которого последовал звук ударов и страшный «бум», который бывает после столкновения авто с препятствием. В тот момент со стороны улицы Мачтовой в сторону Антенной ехал «Тойота Спринтер Кариб». Внутри, как позже выяснилось, было два человека – водитель и один пассажир. Непредвиденная ситуация произошла в районе дома №20 по Электронному переулку.

- Водитель не выбрал безопасную скорость, которая позволила бы обеспечить контроль за движением автомобиля. В результате машина съехала с проезжей части направо и наехала на дерево, а после авто опрокинулось, - сообщили в ОГИБДД Комсомольска-на-Амуре.

Зажало намертво: два человека погибли в трагической аварии в Комсомольске. Фото: Komcity News.

От такого жуткого удара, который произошел при высокой скорости, два человека, находящиеся в авто погибли до приезда скорой. По предварительной информации, машину смяло настолько, что пришлось вызывать профессионалов для деблокировки.

- В данный момент проводится проверка и устанавливаются причины произошедшего, - добавили в Госавтоинспекции.

По одной из версий, в момент приезда сотрудников Госавтоинспекции водитель находился в салоне, где его придавило конструкциями машины. Пассажира нашли в кустах неподалеку. Предположительно, во время опрокидывания он вылетел из салона.

Не исключается версия, что или водитель, или пассажир выпивали в пути. Вокруг машины стоял стойкий запах алкоголя и из салона выпало несколько пустых бутылок из-под спиртного.

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